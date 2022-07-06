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  4. Окупанти обстріляли приватні будинки на Херсонщині: є загиблі (фото)
рус
    Події в Україні

    Окупанти обстріляли приватні будинки на Херсонщині: є загиблі (фото)

    Пошкоджені та зруйновані будинки мирних мешканців - Окупанти обстріляли приватні будинки на Херсонщині: є загиблі (фото)
    Пошкоджені та зруйновані будинки мирних мешканців
    фото: Нацполіція області

    Одна людина загинула на місці, ще одна – травмована

    Російські загарбники продовжують атакувати територію України. Сьогодні під обстріл потрапили села Заградівка та Мала Шестірня на Херсонщині. Про це повідомляє пресслужба Нацполіції області.

    «Поліцейські збирають докази воєнних злочинів у селах Заградівка та Мала Шестірня на Херсонщині, де російські військові завдали прицільні ракетні удари по цивільній інфраструктурі. Снаряди влучили в будинки місцевих жителів, склади агропідприємства, понівечили техніку», – йдеться в повідомленні.

    Зазначається, що на світанку з реактивної системи залпового вогню «Град» російська армія завдала удари по селу Заградівка. Внаслідок обстрілу одна людина загинула на місці, одна травмована. Пошкоджені та зруйновані будинки мирних мешканців.

    Від ракетних обстрілів постраждало і село Мала Шестірня. Там окупанти «денафікували» склад агропідприємства та будинки місцевих жителів. Внаслідок обстрілу на території складу значних пошкоджень зазнали споруди та техніка.

    Поліцейські фіксують наслідки воєнних злочинів, вчинених російськими окупантами. Триває розслідування кримінальних проваджень, розпочатих за ст. 438 Кримінального кодексу України «Порушення законів та звичаїв війни».

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    Окупанти обстріляли приватні будинки на Херсонщині: є загиблі (фото)
    Окупанти обстріляли приватні будинки на Херсонщині: є загиблі (фото)
    Окупанти обстріляли приватні будинки на Херсонщині: є загиблі (фото)
    Окупанти обстріляли приватні будинки на Херсонщині: є загиблі (фото)
    Окупанти обстріляли приватні будинки на Херсонщині: є загиблі (фото)
    Окупанти обстріляли приватні будинки на Херсонщині: є загиблі (фото)
    Окупанти обстріляли приватні будинки на Херсонщині: є загиблі (фото)
    Окупанти обстріляли приватні будинки на Херсонщині: є загиблі (фото)
    фото: Нацполіція області

    Нагадаємо, триває 133-тя доба повномасштабної війни Росії проти України. Українські захисники відбили штурм окупантів на Слов’янському, Краматорському та Бахмутському напрямках.

    Теги: росія окупанти війна обстріл Херсонщина Україна село окупація #stoprussia
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    Окупанти обстріляли приватні будинки на Херсонщині: є загиблі (фото)