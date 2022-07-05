ЗСУ знищили ворожий склад пально-мастильних матеріалів на Херсонщині
Бійці вдарили з гелікоптерів
Українські захисники вдарили з гелікоптерів по скупченню військових РФ у районі Правдино Херсонської області. Про це повідомляє Оперативне командування «Південь».
«Результатом роботи ракетно-артилерійських підрозділів стало знищення складу паливно-мастильних матеріалів ворога на Херсонщині», – йдеться в повідомленні.
Нагадаємо, у ніч проти неділі, 3 липня, Збройні Сили України вивели з ладу одну з чотирьох військових баз рашистів в Мелітополі, нанесли більше 30 ударів.
Внаслідок удару Збройних сил України по аеродрому в Мелітополі знищено понад 200 російських окупантів, ще понад 300 поранено.
Раніше повідомлялося, що в окупованому Мелітополі завдано масивного удару в районі аеродрому. Саме там базуються окупанти.
До слова, триває 132-га доба повномасштабної війни Росії проти України. Окупанти зосередили зусилля на встановленні контролю над територією Луганської області у межах адміністративних кордонів. Ведуться бої на Бахмутському напрямку.