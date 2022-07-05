ЗСУ знищили ворожий склад пально-мастильних матеріалів на Херсонщині

Бійці вдарили з гелікоптерів

Українські захисники вдарили з гелікоптерів по скупченню військових РФ у районі Правдино Херсонської області. Про це повідомляє Оперативне командування «Південь».

«Результатом роботи ракетно-артилерійських підрозділів стало знищення складу паливно-мастильних матеріалів ворога на Херсонщині», – йдеться в повідомленні.

Нагадаємо, у ніч проти неділі, 3 липня, Збройні Сили України вивели з ладу одну з чотирьох військових баз рашистів в Мелітополі, нанесли більше 30 ударів.

Внаслідок удару Збройних сил України по аеродрому в Мелітополі знищено понад 200 російських окупантів, ще понад 300 поранено.

Раніше повідомлялося, що в окупованому Мелітополі завдано масивного удару в районі аеродрому. Саме там базуються окупанти.

До слова, триває 132-га доба повномасштабної війни Росії проти України. Окупанти зосередили зусилля на встановленні контролю над територією Луганської області у межах адміністративних кордонів. Ведуться бої на Бахмутському напрямку.



