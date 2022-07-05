  1. Головна
  2. Країна
  3. Події в Україні
  4. ЗСУ знищили ворожий склад пально-мастильних матеріалів на Херсонщині
рус
    Події в Україні

    ЗСУ знищили ворожий склад пально-мастильних матеріалів на Херсонщині

    ЗСУ знищили ворожий склад пально-мастильних матеріалів на Херсонщині
    фото ілюстративне

    Бійці вдарили з гелікоптерів

    Українські захисники вдарили з гелікоптерів по скупченню військових РФ у районі Правдино Херсонської області. Про це повідомляє Оперативне командування «Південь».

    «Результатом роботи ракетно-артилерійських підрозділів стало знищення складу паливно-мастильних матеріалів ворога на Херсонщині», – йдеться в повідомленні.

    Нагадаємо, у ніч проти неділі, 3 липня, Збройні Сили України вивели з ладу одну з чотирьох військових баз рашистів в Мелітополі, нанесли більше 30 ударів.

    Внаслідок удару Збройних сил України по аеродрому в Мелітополі знищено понад 200 російських окупантів, ще понад 300 поранено.

    Раніше повідомлялося, що в окупованому Мелітополі завдано масивного удару в районі аеродрому. Саме там базуються окупанти.

    До слова, триває 132-га доба повномасштабної війни Росії проти України. Окупанти зосередили зусилля на встановленні контролю над територією Луганської області у межах адміністративних кордонів. Ведуться бої на Бахмутському напрямку.


    Теги: росія окупанти ЗСУ війна Україна окупація #stoprussia
    Якщо ви знайшли помилку в тексті, виділіть її мишкою та натисніть Ctrl+Enter
    Коментарі ()
    1000 символів залишилось
    Читайте також:

    Натисніть «Подобається», щоб читати
    Glavcom.ua в Facebook

    Я вже читаю Glavcom в Facebook

    НАЙПОПУЛЯРНІШЕ

    Про використання cookies: Продовжуючи переглядати glavcom.ua ви підтверджуєте, що ознайомилися з Правилами користування сайтом і погоджуєтеся на використання файлів cookies Згоден   Про файли cookies

    ЗСУ знищили ворожий склад пально-мастильних матеріалів на Херсонщині