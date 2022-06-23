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    Суспільство

    Херсонщина: після полону в окупантів покінчив із життям поліцейський

    Окупанти намагалися примусити Худякова до співробітництва - Херсонщина: після полону в окупантів покінчив із життям поліцейський
    Окупанти намагалися примусити Худякова до співробітництва
    фото: Мост

    Олег Худяков був викрадений російськими окупантами і тиждень перебував у полоні

    Колишній керівник служби громадської безпеки Головного управління Нацполіції України в Херсонській області Олег Худяков покінчив життя самогубством. Про це повідомляє видання «Мост» із посиланням на свої джерела в правоохоронних органах.

    Відомо, що 51-річний Худяков був викрадений російськими окупантами і тиждень перебував у полоні.

    Журналісти припускають, що окупанти намагалися примусити Худякова до співробітництва, оскільки не можуть сформувати свою «поліцію» з місцевих кадрів й шукають людей з досвідом роботи в правоохоронних органах. Не виключено, що мали місце погрози на адресу членів сім'ї Худякова (у нього лишилися дружина і син) або інших близьких.

    Із 2020 року Олег Худяков працював радником начальника ГУ Нацполіції в Херсонській області й провідним консультантом з питань громадської безпеки. Зокрема, в його функції входило контактування з «добровільними помічниками поліції».

    Як повідомлялося, російські військові відпустили з полону проректора Херсонського державного університету Максима Вінника, він уже перебуває на підконтрольній Україні території.

    Рашисти викрали проректора Херсонського державного університету Максима Вінника після того, як захопили головний корпус вузу.

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    Теги: росія окупанти війна полон Херсонщина Україна самогубство окупація #stoprussia
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    Херсонщина: після полону в окупантів покінчив із життям поліцейський