Херсонщина: після полону в окупантів покінчив із життям поліцейський

Олег Худяков був викрадений російськими окупантами і тиждень перебував у полоні

Колишній керівник служби громадської безпеки Головного управління Нацполіції України в Херсонській області Олег Худяков покінчив життя самогубством. Про це повідомляє видання «Мост» із посиланням на свої джерела в правоохоронних органах.

Відомо, що 51-річний Худяков був викрадений російськими окупантами і тиждень перебував у полоні.

Журналісти припускають, що окупанти намагалися примусити Худякова до співробітництва, оскільки не можуть сформувати свою «поліцію» з місцевих кадрів й шукають людей з досвідом роботи в правоохоронних органах. Не виключено, що мали місце погрози на адресу членів сім'ї Худякова (у нього лишилися дружина і син) або інших близьких.

Із 2020 року Олег Худяков працював радником начальника ГУ Нацполіції в Херсонській області й провідним консультантом з питань громадської безпеки. Зокрема, в його функції входило контактування з «добровільними помічниками поліції».

Як повідомлялося, російські військові відпустили з полону проректора Херсонського державного університету Максима Вінника, він уже перебуває на підконтрольній Україні території.

Рашисти викрали проректора Херсонського державного університету Максима Вінника після того, як захопили головний корпус вузу.