Херсонщина: окупанти гатять один по одному, а колаборанти готуються до втечі в Крим

На Херсонщині партизати все активніше протидіють колаборантам

На Херсонщині тривають бойові дії. Ворожі підрозділи не цураються гатити один по одному, аби швидше вшитися із зони активних дій та «списати» ураження колег на українських військових. Про це повідомляє Оперативне командування «Південь».

Місцеві партизани та учасники руху спротиву в Херсонській області все активніше протидіють колаборантам, внаслідок чого ті посилюють охорону, готуються до втечі в Крим.

Як повідомлялося, в тимчасово окупованій Каховці Херсонської області невідомі підірвали авто колаборантки Ірини Махньової.

24 червня у тимчасово окупованому Херсоні невідомі підірвали автомобіль колаборанта Дмитра Савлученка.

Головне управління розвідки Міноборони маж перехоплення розмов ворога, які свідчать, що окупанти масово відмовляються воювати і йдуть у відмову.