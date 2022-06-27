Окупанти обстріляли Слов’янськ: частина міста – без світла

Постраждав один з мікрорайонів

Російські загарбники знову атакували Слов’янськ на Донеччині. Під обстріл потрапив один з мікрорайонів. Про це повідомив голова міської військово-цивільної адміністрації Вадим Лях.

«Ранок понеділка, 27 червня, у Слов'янську знову недобрий. Вночі від обстрілу постраждав один із мікрорайонів. Будинки, лінія електропередач. В результаті частина міста знову без світла. Ще раз нагадую про евакуацію», – написав Лях.

Нагадаємо, що протягом доби, 26 червня в результаті російських обстрілів в Новолуганському убитий один мирний житель. Ще вісім дорослих отримали поранення різного ступеня тяжкості. Наразі неможливо встановити точну кількість жертв російської агресії в Маріуполі і Волновасі.

Також загарбники продовжують нищити соціальну інфраструктуру Донецької області.

До слова, триває 124-та доба повномасштабної війни Росії проти України. Окупанти намагаються блокувати місто Лисичанськ з півдня. Українські захисники зупинили ворожий наступ на Бахмутському напрямку.

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