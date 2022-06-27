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    Події в Україні

    Окупанти обстріляли Слов’янськ: частина міста – без світла

    Внаслідок атаки постраждали будинки та лінії електропередач - Окупанти обстріляли Слов’янськ: частина міста – без світла
    Внаслідок атаки постраждали будинки та лінії електропередач
    фото: Сергій Гайдай/Telegram

    Постраждав один з мікрорайонів

    Російські загарбники знову атакували Слов’янськ на Донеччині. Під обстріл потрапив один з мікрорайонів. Про це повідомив голова міської військово-цивільної адміністрації Вадим Лях.

    «Ранок понеділка, 27 червня, у Слов'янську знову недобрий. Вночі від обстрілу постраждав один із мікрорайонів. Будинки, лінія електропередач. В результаті частина міста знову без світла. Ще раз нагадую про евакуацію», – написав Лях.

    Нагадаємо, що протягом доби, 26 червня в результаті російських обстрілів в Новолуганському убитий один мирний житель. Ще вісім дорослих отримали поранення різного ступеня тяжкості. Наразі неможливо встановити точну кількість жертв російської агресії в Маріуполі і Волновасі.

    Також загарбники продовжують нищити соціальну інфраструктуру Донецької області.

    До слова, триває 124-та доба повномасштабної війни Росії проти України. Окупанти намагаються блокувати місто Лисичанськ з півдня. Українські захисники зупинили ворожий наступ на Бахмутському напрямку.

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    Теги: росія окупанти війна Донеччина обстріл Україна окупація #stoprussia Вадим Лях
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    Окупанти обстріляли Слов’янськ: частина міста – без світла