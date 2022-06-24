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  4. Донеччина: прокуратура показала наслідки ворожих обстрілів (фото)
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    Події в Україні

    Донеччина: прокуратура показала наслідки ворожих обстрілів (фото)

    Окупанти продовжують вбивати мирних мешканців - Донеччина: прокуратура показала наслідки ворожих обстрілів (фото)
    Окупанти продовжують вбивати мирних мешканців
    фото: Донецька обласна прокуратура

    Протягом трьох днів загинули четверо цивільних, ще п’ятеро отримали поранення

    Російські війська продовжують обстрілювати території України, вбивати цивільних та руйнувати будинки. Фото наслідків ворожих обстрілів на Донеччині опублікувала місцева прокуратура.

    «За процесуального керівництва Донецької обласної прокуратури та окружних прокуратур Донецької області здійснюється досудове розслідування у 19 кримінальних провадженнях за фактами порушення законів та звичаїв війни (ст. 438 КК України)», – йдеться в повідомленні.

    Повідомляється, що 22-24 червня 2022 року збройні сили РФ обстріляли населені пункти у трьох районах Донеччини. Зокрема потерпали від ворожого вогню м. Костянтинівка, с. Калинове, с. Пришиб Краматорського району, м. Бахмут, м. Часів Яр, м. Соледар, м. Залізне, смт Південне та смт Нью-Йорк, м. Торецька та с. Покровське Бахмутського району, м. Красногорівка, м. Авдіївка, смт Курахівка, с. Воздвиженка, с. Георгіївка, с. Первомайське та с. Орлівка Покровського району.

    В результаті потужних артилерійських атак на мирне населення четверо цивільних осіб загинули, п'ять отримали осколкові і вогнепальні поранення, мінно-вибухові та інші травми. Під приціл окупантів потрапили приватні та багатоквартирні житлові будинки, гаражі, господарські споруди, а також навчальні заклад.

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    Донеччина: прокуратура показала наслідки ворожих обстрілів (фото)
    Донеччина: прокуратура показала наслідки ворожих обстрілів (фото)
    Донеччина: прокуратура показала наслідки ворожих обстрілів (фото)
    Донеччина: прокуратура показала наслідки ворожих обстрілів (фото)
    Донеччина: прокуратура показала наслідки ворожих обстрілів (фото)
    Донеччина: прокуратура показала наслідки ворожих обстрілів (фото)
    Донеччина: прокуратура показала наслідки ворожих обстрілів (фото)
    Донеччина: прокуратура показала наслідки ворожих обстрілів (фото)
    Донеччина: прокуратура показала наслідки ворожих обстрілів (фото)
    Донеччина: прокуратура показала наслідки ворожих обстрілів (фото)
    Донеччина: прокуратура показала наслідки ворожих обстрілів (фото)
    фото: Донецька обласна прокуратура

    Нагадаємо, повномасштабна війна Росії проти України триває вже чотири місяці. Розпочалася 121-ша доба героїчного протистояння Української нації російському воєнному вторгненню.

    Противник не припиняє ведення наступальних дій у Східній операційній зоні з метою встановлення повного контролю над територією Донецької та Луганської областей.

    Теги: росія Костянтинівка окупанти війна Донеччина Авдіївка Україна окупація #stoprussia
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    Донеччина: прокуратура показала наслідки ворожих обстрілів (фото)