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    Події в Україні

    Донеччина під російським вогнем: фото наслідків нічного обстрілу

    У Курахівській громаді росіяни поцілили у місцеву ТЕС - Донеччина під російським вогнем: фото наслідків нічного обстрілу
    У Курахівській громаді росіяни поцілили у місцеву ТЕС
    фото: Павло Кириленко/Facebook

    Росіяни вісім разів за ніч обстрілювали Мар’їнську громаду

    На Донеччині не припиняються обстріли по всій лінії фронту. Активно росіяни стріляли цієї ночі у Бахмутському районі: в Бахмутській, Торецькій, Соледарській і Світлодарській громадах. Про це повідомив голова Донецької обласної військової адміністрації Павло Кириленко.

    Наразі відомо про одного загиблого і двох поранених у Бахмуті, обсяги пошкоджень встановлюються.

    Крім того, росіяни вісім разів за ніч обстрілювали Мар’їнську громаду: у Красногорівці пошкоджено житловий будинок, у Мар’їнці та Новомихайлівці без пошкоджень та жертв.

    В Авдіївці під російський вогонь потрапив медичний заклад та центральна частина міста. За попередньою інформацією, жертв немає.

    У Селидівській громаді росіяни обстріляли Українськ – без постраждалих, кількість руйнувань уточнюється.

    У Курахівській громаді росіяни поцілили у місцеву ТЕС, однак на роботу підприємства пошкодження не вплинули.

    У Гродівській громаді зазнало руйнувань сільськогосподарське підприємство в Іванівці. Обійшлося без жертв.

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    Донеччина під російським вогнем: фото наслідків нічного обстрілу
    Донеччина під російським вогнем: фото наслідків нічного обстрілу
    Донеччина під російським вогнем: фото наслідків нічного обстрілу
    Донеччина під російським вогнем: фото наслідків нічного обстрілу
    Донеччина під російським вогнем: фото наслідків нічного обстрілу
    фото: Павло Кириленко/Facebook

    Нагадаємо, минулої ночі російські окупанти випустили по території України близько 40 ракет.

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    Теги: росія окупанти війна Донеччина Україна окупація #stoprussia
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    Донеччина під російським вогнем: фото наслідків нічного обстрілу