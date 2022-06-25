Донеччина під російським вогнем: фото наслідків нічного обстрілу

У Курахівській громаді росіяни поцілили у місцеву ТЕС

Росіяни вісім разів за ніч обстрілювали Мар’їнську громаду

На Донеччині не припиняються обстріли по всій лінії фронту. Активно росіяни стріляли цієї ночі у Бахмутському районі: в Бахмутській, Торецькій, Соледарській і Світлодарській громадах. Про це повідомив голова Донецької обласної військової адміністрації Павло Кириленко.

Наразі відомо про одного загиблого і двох поранених у Бахмуті, обсяги пошкоджень встановлюються.

Крім того, росіяни вісім разів за ніч обстрілювали Мар’їнську громаду: у Красногорівці пошкоджено житловий будинок, у Мар’їнці та Новомихайлівці без пошкоджень та жертв.

В Авдіївці під російський вогонь потрапив медичний заклад та центральна частина міста. За попередньою інформацією, жертв немає.

У Селидівській громаді росіяни обстріляли Українськ – без постраждалих, кількість руйнувань уточнюється.

У Курахівській громаді росіяни поцілили у місцеву ТЕС, однак на роботу підприємства пошкодження не вплинули.

У Гродівській громаді зазнало руйнувань сільськогосподарське підприємство в Іванівці. Обійшлося без жертв.

Нагадаємо, минулої ночі російські окупанти випустили по території України близько 40 ракет.