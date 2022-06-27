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    Події в Україні

    Доба на Донеччині: окупанти вбили людину, поранили вісьмох

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    Вороги завдають ударів по мирних мешканцях - Доба на Донеччині: окупанти вбили людину, поранили вісьмох
    Вороги завдають ударів по мирних мешканцях
    фото: Павло Кириленко/ Facebook

    Обстріли Донецької області не припиняються

    Протягом доби, 26 червня в результаті російських обстрілів в Новолуганському убитий один мирний житель. Ще вісім дорослих отримали поранення різного ступеня тяжкості. Про це повідомляє у Telegram голова Донецької обласної військової адміністрації Павло Кириленко.

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    Наразі неможливо встановити точну кількість жертв російської агресії в Маріуполі і Волновасі.

    Нагадаємо, окупанти стягують сили до Слов’янська: хочуть повторити сценарій Маріуполя.

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    Теги: росія окупанти війна Україна Telegram Павло Кириленко окупація #stoprussia
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    Доба на Донеччині: окупанти вбили людину, поранили вісьмох