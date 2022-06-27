Доба на Донеччині: окупанти вбили людину, поранили вісьмох

Обстріли Донецької області не припиняються

Протягом доби, 26 червня в результаті російських обстрілів в Новолуганському убитий один мирний житель. Ще вісім дорослих отримали поранення різного ступеня тяжкості. Про це повідомляє у Telegram голова Донецької обласної військової адміністрації Павло Кириленко.

Наразі неможливо встановити точну кількість жертв російської агресії в Маріуполі і Волновасі.

Нагадаємо, окупанти стягують сили до Слов’янська: хочуть повторити сценарій Маріуполя.

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