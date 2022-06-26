Донеччина: голова ОВА показав наслідки ворожої атаки (фото)

Сьогодні під обстріл рашистів потрапила школа в Торецьку

Касетні боєприпаси росіяни застосували у Гродівській громаді

Загарбники продовжують нищити соціальну інфраструктуру Донецької області. Сьогодні під обстріл потрапила школа. Про це повідомив голова місцевої ОВА Павло Кириленко.

«Сьогодні під обстріл потрапила школа в Торецьку – вибито шибки, пошкоджено стріху. Вчора – зруйнована школа у Маяках. Вкотре під ворожим вогнем Авдіївський коксохім і саме місто. Тут росіяни б'ють постійно, вбиваючи цивільних та знищуючи промисловий потенціал регіону», – йдеться в повідомленні.

Касетні боєприпаси росіяни застосували у Гродівській громаді – відомо про щонайменше одного пораненого. Всього в області постраждали від російської зброї за чотири місяці понад 220 шкіл.

«Росія прийшла сюди цілеспрямовано вбивати українців і заради цього готова порушувати всі закони та звичаї війни. За таких обставин єдиний відповідальний крок – евакуація!», – додав голова ОВА.

Нагадаємо, що триває 123 доба героїчного протистояння Української нації російському воєнному вторгненню. Ворог посилив ракетні удари по території України. Також загарбники намагаються блокувати Лисичанськ з півдня.

Також є загроза проникнення в Україну з території Білорусі диверсійно-розвідувальних груп.