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  4. Донеччина: голова ОВА показав наслідки ворожої атаки (фото)
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    Події в Україні

    Донеччина: голова ОВА показав наслідки ворожої атаки (фото)

    Сьогодні під обстріл рашистів потрапила школа в Торецьку - Донеччина: голова ОВА показав наслідки ворожої атаки (фото)
    Сьогодні під обстріл рашистів потрапила школа в Торецьку
    фото: Павло Кириленко/Telegram

    Касетні боєприпаси росіяни застосували у Гродівській громаді

    Загарбники продовжують нищити соціальну інфраструктуру Донецької області. Сьогодні під обстріл потрапила школа. Про це повідомив голова місцевої ОВА Павло Кириленко.

    «Сьогодні під обстріл потрапила школа в Торецьку – вибито шибки, пошкоджено стріху. Вчора – зруйнована школа у Маяках. Вкотре під ворожим вогнем Авдіївський коксохім і саме місто. Тут росіяни б'ють постійно, вбиваючи цивільних та знищуючи промисловий потенціал регіону», – йдеться в повідомленні.

    Касетні боєприпаси росіяни застосували у Гродівській громаді – відомо про щонайменше одного пораненого. Всього в області постраждали від російської зброї за чотири місяці понад 220 шкіл.

    «Росія прийшла сюди цілеспрямовано вбивати українців і заради цього готова порушувати всі закони та звичаї війни. За таких обставин єдиний відповідальний крок – евакуація!», – додав голова ОВА.

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    Донеччина: голова ОВА показав наслідки ворожої атаки (фото)
    Донеччина: голова ОВА показав наслідки ворожої атаки (фото)
    Донеччина: голова ОВА показав наслідки ворожої атаки (фото)
    Донеччина: голова ОВА показав наслідки ворожої атаки (фото)
    Донеччина: голова ОВА показав наслідки ворожої атаки (фото)
    Донеччина: голова ОВА показав наслідки ворожої атаки (фото)
    Донеччина: голова ОВА показав наслідки ворожої атаки (фото)
    Донеччина: голова ОВА показав наслідки ворожої атаки (фото)
    Донеччина: голова ОВА показав наслідки ворожої атаки (фото)
    фото: Павло Кириленко/Telegram

    Нагадаємо, що триває 123 доба героїчного протистояння Української нації російському воєнному вторгненню. Ворог посилив ракетні удари по території України. Також загарбники намагаються блокувати Лисичанськ з півдня.

    Також є загроза проникнення в Україну з території Білорусі диверсійно-розвідувальних груп.

    Теги: росія окупанти війна Донеччина обстріл Україна боєприпаси Павло Кириленко окупація #stoprussia
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    Донеччина: голова ОВА показав наслідки ворожої атаки (фото)