Донеччина: голова ОВА показав наслідки ворожої атаки (фото)
Касетні боєприпаси росіяни застосували у Гродівській громаді
Загарбники продовжують нищити соціальну інфраструктуру Донецької області. Сьогодні під обстріл потрапила школа. Про це повідомив голова місцевої ОВА Павло Кириленко.
«Сьогодні під обстріл потрапила школа в Торецьку – вибито шибки, пошкоджено стріху. Вчора – зруйнована школа у Маяках. Вкотре під ворожим вогнем Авдіївський коксохім і саме місто. Тут росіяни б'ють постійно, вбиваючи цивільних та знищуючи промисловий потенціал регіону», – йдеться в повідомленні.
Касетні боєприпаси росіяни застосували у Гродівській громаді – відомо про щонайменше одного пораненого. Всього в області постраждали від російської зброї за чотири місяці понад 220 шкіл.
«Росія прийшла сюди цілеспрямовано вбивати українців і заради цього готова порушувати всі закони та звичаї війни. За таких обставин єдиний відповідальний крок – евакуація!», – додав голова ОВА.
Нагадаємо, що триває 123 доба героїчного протистояння Української нації російському воєнному вторгненню. Ворог посилив ракетні удари по території України. Також загарбники намагаються блокувати Лисичанськ з півдня.
Також є загроза проникнення в Україну з території Білорусі диверсійно-розвідувальних груп.