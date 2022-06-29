Окупанти обстріляли з «Градів» та «Ураганів» Донеччину: є загиблі (фото)

На Донеччині поліцейські за добу задокументували 16 воєнних злочинів Росії. Про це повідомляє пресслужба Нацполіції.

«Окупанти обстріляли сім населених пунктів. Є вбиті та поранені мирні жителі. Руйнувань зазнали 20 цивільних об’єктів – житлові будинки, школа, завод, агрофірма, підприємства, лінія електропередач», – йдеться в повідомленні.

По п’ять ворожих влучень витримали Слов’янськ і Бахмут, також росіяни поцілили в Авдіївку, Нетайлове, Новоукраїнку, Парасковіївку, Олександро-Калинове.

Окупанти били ракетами ЗРК «С-300», артилерією, реактивними системами залпового вогню «Град» і «Ураган». Загалом зафіксовано 16 ударів по Донеччині. Зруйновано та пошкоджено 10 приватних будинків та цивільна інфраструктура.

Поліцією та СБУ відкрито кримінальні провадження за ст.438 (порушення законів і звичаїв війни) Кримінального кодексу України.

Нагадаємо, триває 126-та доба повномасштабної війни Росії проти України. Основні зусилля ворога зосереджені на веденні бойових дій на Лисичанському та Бахмутському напрямках з метою оточення міста Лисичанськ і створенні умов для подальшого наступу на Барвінкове та Слов’янськ.