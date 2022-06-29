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  4. Окупанти обстріляли з «Градів» та «Ураганів» Донеччину: є загиблі (фото)
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    Події в Україні

    Окупанти обстріляли з «Градів» та «Ураганів» Донеччину: є загиблі (фото)

    Рашисти вдарили з артилерії по населених пунктах Донеччини&nbsp; - Окупанти обстріляли з «Градів» та «Ураганів» Донеччину: є загиблі (фото)
    Рашисти вдарили з артилерії по населених пунктах Донеччини 
    фото: Нацполіція

    Противник також бив ракетами ЗРК «С-300»

    На Донеччині поліцейські за добу задокументували 16 воєнних злочинів Росії. Про це повідомляє пресслужба Нацполіції.

    «Окупанти обстріляли сім населених пунктів. Є вбиті та поранені мирні жителі. Руйнувань зазнали 20 цивільних об’єктів – житлові будинки, школа, завод, агрофірма, підприємства, лінія електропередач», – йдеться в повідомленні.

    По п’ять ворожих влучень витримали Слов’янськ і Бахмут, також росіяни поцілили в Авдіївку, Нетайлове, Новоукраїнку, Парасковіївку, Олександро-Калинове.

    Окупанти били ракетами ЗРК «С-300», артилерією, реактивними системами залпового вогню «Град» і «Ураган». Загалом зафіксовано 16 ударів по Донеччині. Зруйновано та пошкоджено 10 приватних будинків та цивільна інфраструктура.

    Поліцією та СБУ відкрито кримінальні провадження за ст.438 (порушення законів і звичаїв війни) Кримінального кодексу України.

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    Окупанти обстріляли з «Градів» та «Ураганів» Донеччину: є загиблі (фото)
    Окупанти обстріляли з «Градів» та «Ураганів» Донеччину: є загиблі (фото)
    Окупанти обстріляли з «Градів» та «Ураганів» Донеччину: є загиблі (фото)
    Окупанти обстріляли з «Градів» та «Ураганів» Донеччину: є загиблі (фото)
    Окупанти обстріляли з «Градів» та «Ураганів» Донеччину: є загиблі (фото)
    Окупанти обстріляли з «Градів» та «Ураганів» Донеччину: є загиблі (фото)
    Окупанти обстріляли з «Градів» та «Ураганів» Донеччину: є загиблі (фото)
    Окупанти обстріляли з «Градів» та «Ураганів» Донеччину: є загиблі (фото)
    Окупанти обстріляли з «Градів» та «Ураганів» Донеччину: є загиблі (фото)
    Окупанти обстріляли з «Градів» та «Ураганів» Донеччину: є загиблі (фото)
    Окупанти обстріляли з «Градів» та «Ураганів» Донеччину: є загиблі (фото)
    фото: Нацполіція

    Нагадаємо, триває 126-та доба повномасштабної війни Росії проти України. Основні зусилля ворога зосереджені на веденні бойових дій на Лисичанському та Бахмутському напрямках з метою оточення міста Лисичанськ і створенні умов для подальшого наступу на Барвінкове та Слов’янськ.

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    Теги: росія окупанти війна Донеччина Україна інфраструктура ураган окупація #stoprussia
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    Окупанти обстріляли з «Градів» та «Ураганів» Донеччину: є загиблі (фото)