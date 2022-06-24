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    Події в Україні

    На Донеччині рашисти розбомбили страусину ферму

    Тварини загинули - На Донеччині рашисти розбомбили страусину ферму
    Тварини загинули
    фото з відкритих джерел

    У зоопарку проживала величезна кількість тварин

    Відому на Донеччині страусину ферму в Ямполі розбомбили росіяни. На жаль, тварини загинули. Про це повідомив журналіст Денис Казанський.

    Страусина ферма та контактний зоопарк розташовані у Лиманському районі, на галявині соснового лісу. На жаль, російські загарбники окупували Лиман наприкінці травня, а з ним і Ямпіль.

    Коли саме російські загарбники розбомбили ферму, журналіст не уточнив.

    Окрім страусів, у зоопарку проживала величезна кількість тварин і птахів: ведмеді, верблюди, антилопи, дикі кабани, вовки, бізони, нутрії, лані, дикобрази, борсуки, олені, коні, ослики, лебеді, павичі, пелікани, фазани та інші.

    Чи вдалось когось із мешканців ферми вивезти на початку повномасштабного вторгнення Росії в Україну, наразі невідомо.

    Нагадаємо, напередодні рашисти за добу зруйнували 18 житлових будинків на Донеччині (фото).

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    Теги: росія окупанти війна Донеччина зоопарк тварини Україна журналіст окупація #stoprussia
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    На Донеччині рашисти розбомбили страусину ферму