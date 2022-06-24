На Донеччині рашисти розбомбили страусину ферму

У зоопарку проживала величезна кількість тварин

Відому на Донеччині страусину ферму в Ямполі розбомбили росіяни. На жаль, тварини загинули. Про це повідомив журналіст Денис Казанський.

Страусина ферма та контактний зоопарк розташовані у Лиманському районі, на галявині соснового лісу. На жаль, російські загарбники окупували Лиман наприкінці травня, а з ним і Ямпіль.

Коли саме російські загарбники розбомбили ферму, журналіст не уточнив.

Окрім страусів, у зоопарку проживала величезна кількість тварин і птахів: ведмеді, верблюди, антилопи, дикі кабани, вовки, бізони, нутрії, лані, дикобрази, борсуки, олені, коні, ослики, лебеді, павичі, пелікани, фазани та інші.

Чи вдалось когось із мешканців ферми вивезти на початку повномасштабного вторгнення Росії в Україну, наразі невідомо.

Нагадаємо, напередодні рашисти за добу зруйнували 18 житлових будинків на Донеччині (фото).

Читайте також: