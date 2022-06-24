Рашисти обстріляли на Донеччині пожежну частину: є постраждалі

«Сьогодні вночі Росія вкотре обстріляла місто Костянтинівка на Донеччині. Точніше – будівлю пожежно-рятувальної частини», – йдеться у повідомленні.

Російські війська в ніч на 24 червня обстріляли пожежну частину у місті Костянтинівка Донецької області. Постраждали рятувальники. Про це повідомляє пресцентр Державної служби з надзвичайних ситуацій.

Внаслідок ворожої атаки поранення отримали четверо рятувальників. Загиблих немає.

В ДСНС зазначили, що своїми діями російські окупанти порушили міжнародні норми, зокрема Женевську конвенцію, яка захищає рятувальників під час війни.

Раніше в Харкові російські окупанти під час обстрілу пошкодили пожежно-рятувальну техніку та депо надзвичайників.

Сьогодні російські війська у ніч проти 24 червня двома ракетами поцілили по спортивному комплексу «Політехнік» на вулиці Алчевських. За попередніми даними, комплекс обстріляли з «Іскандерів».

До слова, повномасштабна війна Росії проти України триває вже чотири місяці. Розпочалася 121-ша доба героїчного протистояння Української нації російському воєнному вторгненню.

Противник не припиняє ведення наступальних дій у Східній операційній зоні з метою встановлення повного контролю над територією Донецької та Луганської областей.