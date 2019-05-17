Окупанти обстріляли Золоте і зруйнували житловий будинок



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Поліція на місці рятує людей, розбирає завали - очільник Нацполіції

Мешканцям будинку пощастило: в момент обстрілу чоловік і дружина були у дворі, - Князєв

Голова Національної поліції Сергій Князєв повідомив, що реактивний снаряд окупантів зруйнував житловий будинок у місті Золоте Попаснянського району. Про це він написав на Facebook.

За словами Князєва, реактивний снаряд – це «нагадування для тих, хто думає, що війна закінчилася і терористи не стріляють по домівкам наших людей».

«О 07.30 приліт реактивного снаряду в жилий будинок у місті Золоте Попаснянського району на Луганщині. Родині, яка мешкає в цьому будинку, дивом пощастило: в момент обстрілу чоловік і дружина були у дворі», - написав голова Нацполіції.

Князєв нагадав, що У Золотому зараз живе майже 10 тисяч людей, у яких так починається ранок…

«Поліцейські на місці. Виконують свою роботу: рятують людей, розбирають завали», - повідомив керівник поліції.