Жителям ОРДЛО з російськими паспортами можуть заборонити в'їзд до ЄС



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У квітні президент Росії Володимир Путін підписав указ про спрощений режим видачі російського громадянства жителям так званих «ДНР/ЛНР»

Сім держав-членів ЄС вимагають санкцій через видачу російських паспортів на Донбасі, повідомив журналіст Рікард Йозвяк

Комісія Європейського союзу вивчить можливість заборони на в'їзд до ЄС жителям окупованих територій Донбасу, які мають російські паспорти.

Про це у Twitter повідомив брюссельський кореспондент «Радіо Свобода» Рікард Йозвяк.

«Посли ЄС обговорили питання Російської Федерації, яка роздає паспорти на сході України. 7 держав-членів хочуть санкцій. Вони доручили комісії вивчити можливість заборони на в'їзд до ЄС громадянам з цими паспортами», - написав журналіст.

Нагадаємо, 24 квітня президент РФ Володимир Путін підписав указ про спрощений режим видачі російського громадянства мешканцям окупованих територій Донецької та Луганської областей.

В інтерв’ю «Главкому» мешканка ЛНР розповіла, що працівників «бюджетних» установ окупованих районів буквально примушують подавати документи на отримання «паспортів» і в разі відмови погрожують невиплатою зарплат.

Свого часу подібну ситуацію пережила Грузія в окупованих Абхазії і Цхінвалі.

У зв’язку з цим Україна звернулася до Ради безпеки ООН. Радбез ООН висловив стурбованість і засудження указу Путіна.

Уряд України планує підготувати перелік посадових осіб Російської Федерації, які причетні до організації та реалізації спрощеної процедури видачі російських паспортів на непідконтрольній території Донбасу, до яких мають застосувати персональні санкції.

Кабмін також звернувся через МЗС України до держав світу із закликом визнати недійсними ці фейкові документи