Окупанти шість разів порушили «тишу», загинув український військовий



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На ворожі провокації підрозділи Об'єднаних сил дали адекватну відповідь

Збройні формування Російської Федерації вели вогонь по позиціях наших підрозділів з мінометів калібрів 120 і 82 мм, озброєння бойових машин піхоти, гранатометів різних систем, великокаліберних кулеметів та стрілецької зброї

На Донбасі у зоні проведення бойових дій від початку доби 16 травня окупанти шість разів обстрілювали позиції Об'єднаних сил, один військовий загинув, ще один поранений.

Про це повідомляє прес-центр ООС у вечірньому зведенні.

«Збройні формування Російської Федерації вели вогонь по позиціях наших підрозділів з мінометів калібрів 120 і 82 мм, озброєння бойових машин піхоти, гранатометів різних систем, великокаліберних кулеметів та стрілецької зброї. ... Внаслідок обстрілів один військовослужбовець Об'єднаних сил загинув, ще один наш захисник отримав поранення», - йдеться в повідомленні.

Зазначається, що в районі відповідальності оперативно-тактичного угрупування «Схід» російсько-окупаційні війська п'ять разів обстріляв позиції Об'єднаних сил: з мінометів калібру 120 і 82 мм, станкових протитанкових гранатометів, великокаліберних кулеметів та стрілецької зброї – поблизу села Водяне;

з мінометів калібру 82 мм, автоматичних станкових гранатометів та стрілецької зброї – біля населеного пункту Новотроїцьке;

з озброєння бойових машин піхоти та автоматичних станкових гранатометів – поблизу селища Кам’янка;

зі станкових протитанкових гранатометів та стрілецької зброї – поблизу села Богданівка;

з автоматичних станкових гранатометів – біля населеного пункту Павлопіль.

У районі відповідальності оперативно-тактичного угрупування «Північ» ворог з озброєння бойових машин піхоти та автоматичних станкових гранатометів обстріляв позиції Об'єднаних сил поблизу населеного пункту Новозванівка.

«На ворожі провокації підрозділи Об'єднаних сил дали адекватну відповідь. Втрати противника уточнюються», - зазначили в прес-центрі ООС.