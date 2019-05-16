  1. Головна
  2. Країна
  3. Події в Україні

    Натисніть «Подобається», щоб читати
    Glavcom.ua в Facebook

    Я вже читаю Glavcom в Facebook

    Події в Україні

    Окупанти шість разів порушили «тишу», загинув український військовий

    • Розсилка
    На ворожі провокації підрозділи Об'єднаних сил дали адекватну відповідь - Окупанти шість разів порушили «тишу», загинув український військовий
    На ворожі провокації підрозділи Об'єднаних сил дали адекватну відповідь

    Збройні формування Російської Федерації вели вогонь по позиціях наших підрозділів з мінометів калібрів 120 і 82 мм, озброєння бойових машин піхоти, гранатометів різних систем, великокаліберних кулеметів та стрілецької зброї

    На Донбасі у зоні проведення бойових дій від початку доби 16 травня окупанти шість разів обстрілювали позиції Об'єднаних сил, один військовий загинув, ще один поранений.

    Про це повідомляє прес-центр ООС у вечірньому зведенні.

    «Збройні формування Російської Федерації вели вогонь по позиціях наших підрозділів з мінометів калібрів 120 і 82 мм, озброєння бойових машин піхоти, гранатометів різних систем, великокаліберних кулеметів та стрілецької зброї. ... Внаслідок обстрілів один військовослужбовець Об'єднаних сил загинув, ще один наш захисник отримав поранення», - йдеться в повідомленні.

    Читайте також

    Зазначається, що в районі відповідальності оперативно-тактичного угрупування «Схід» російсько-окупаційні війська п'ять разів обстріляв позиції Об'єднаних сил: з мінометів калібру 120 і 82 мм, станкових протитанкових гранатометів, великокаліберних кулеметів та стрілецької зброї – поблизу села Водяне;

    з мінометів калібру 82 мм, автоматичних станкових гранатометів та стрілецької зброї – біля населеного пункту Новотроїцьке;

    з озброєння бойових машин піхоти та автоматичних станкових гранатометів – поблизу селища Кам’янка;

    зі станкових протитанкових гранатометів та стрілецької зброї – поблизу села Богданівка;

     з автоматичних станкових гранатометів – біля населеного пункту Павлопіль.

    У районі відповідальності оперативно-тактичного угрупування «Північ» ворог з озброєння бойових машин піхоти та автоматичних станкових гранатометів обстріляв позиції Об'єднаних сил поблизу населеного пункту Новозванівка.

    «На ворожі провокації підрозділи Об'єднаних сил дали адекватну відповідь. Втрати противника уточнюються», - зазначили в прес-центрі ООС.

    Читайте також
    окупанти бойовики на Донбасі Донбас зброя військові озброєння
    Якщо ви знайшли помилку в тексті, виділіть її мишкою та натисніть Ctrl+Enter
    Коментарі ()
    1000 символів залишилось
    НАЙПОПУЛЯРНІШЕ