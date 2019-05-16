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    Окупанти на Донбасі продовжують гатити із забороненої зброї

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    Окупанти на Донбасі продовжують гатити із забороненої зброї

    Ворог обстрілював наших захисників з озброєння бойових машин піхоти, протитанкових ракетних комплексів

    За минулу добу окупанти 24 рази відкривали вогонь по позиціях Збройних сил України. Про це повідомляє прес-центр ООС.

    «15 травня збройні формування Російської Федерації 24 рази порушили режим припинення вогню, з них дев'ять разів – із застосуванням заборонених Мінськими угодами мінометів калібрів 120 і 82 -мм», - йдеться у повідомленні.

    Ворог також обстрілював наших захисників з озброєння бойових машин піхоти, протитанкових ракетних комплексів, гранатометів різних систем, великокаліберних кулеметів та стрілецької зброї.

    В районі відповідальності оперативно-тактичного угруповання «Схід» противник 18 разів обстріляв позиції Об'єднаних сил:

    • двічі з мінометів калібрів 120 і 82 -мм, гранатометів різних систем та великокаліберних кулеметів – поблизу села Павлопіль;
    • з мінометів калібру 120-мм – біля міста Мар'їнка;
    • тричі з мінометів калібру 82-мм, протитанкових ракетних комплексів та станкових протитанкових гранатометів – в районі населеного пункту Миколаївка;
    • з мінометів калібру 82-мм, автоматичних станкових гранатометів та стрілецької зброї – біля населеного пункту Новотроїцьке;
    • п'ять разів з гранатометів різних систем, великокаліберних кулеметів та стрілецької зброї – поблизу міста Авдіївка;
    • двічі з гранатометів різних систем та стрілецької зброї – в районі населеного пункту Новоселівка Друга;
    • зі станкових протитанкових гранатометів та великокаліберних кулеметів – біля села Лебединське;
    • зі станкових протитанкових гранатометів та стрілецької зброї – поблизу населеного пункту Талаківка;
    • з автоматичних станкових гранатометів – в районі населеного пункту Піски;
    • з великокаліберних кулеметів та стрілецької зброї – біля населеного пункту Гнутове.

    В районі відповідальності оперативно-тактичного угруповання «Північ» позиції наших захисників були обстріляні шість разів:

    • двічі з мінометів калібру 82-мм – поблизу населеного пункту Золоте-4;
    • з мінометів калібру 82-мм, автоматичних станкових гранатометів та стрілецької зброї – біля населеного пункту Південне;
    • з мінометів калібру 82-мм – в районі населеного пункту Новгородське;
    • з озброєння бойових машин піхоти та великокаліберних кулеметів – поблизу населеного пункту Піщане;
    • зі стрілецької зброї – біля населеного пункту Щастя.

    У штабі повідомили, що втрат серед військовослужбовців Об'єднаних сил немає.

    Від початку поточної доби ворог тричі обстріляв наші позиції в районі відповідальності оперативно-тактичного угрупування «Схід».

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