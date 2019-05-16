Окупанти на Донбасі продовжують гатити із забороненої зброї



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Ворог обстрілював наших захисників з озброєння бойових машин піхоти, протитанкових ракетних комплексів

За минулу добу окупанти 24 рази відкривали вогонь по позиціях Збройних сил України. Про це повідомляє прес-центр ООС.

«15 травня збройні формування Російської Федерації 24 рази порушили режим припинення вогню, з них дев'ять разів – із застосуванням заборонених Мінськими угодами мінометів калібрів 120 і 82 -мм», - йдеться у повідомленні.

Ворог також обстрілював наших захисників з озброєння бойових машин піхоти, протитанкових ракетних комплексів, гранатометів різних систем, великокаліберних кулеметів та стрілецької зброї.

В районі відповідальності оперативно-тактичного угруповання «Схід» противник 18 разів обстріляв позиції Об'єднаних сил:

двічі з мінометів калібрів 120 і 82 -мм, гранатометів різних систем та великокаліберних кулеметів – поблизу села Павлопіль;

з мінометів калібру 120-мм – біля міста Мар'їнка;

тричі з мінометів калібру 82-мм, протитанкових ракетних комплексів та станкових протитанкових гранатометів – в районі населеного пункту Миколаївка;

з мінометів калібру 82-мм, автоматичних станкових гранатометів та стрілецької зброї – біля населеного пункту Новотроїцьке;

п'ять разів з гранатометів різних систем, великокаліберних кулеметів та стрілецької зброї – поблизу міста Авдіївка;

двічі з гранатометів різних систем та стрілецької зброї – в районі населеного пункту Новоселівка Друга;

зі станкових протитанкових гранатометів та великокаліберних кулеметів – біля села Лебединське;

зі станкових протитанкових гранатометів та стрілецької зброї – поблизу населеного пункту Талаківка;

з автоматичних станкових гранатометів – в районі населеного пункту Піски;

з великокаліберних кулеметів та стрілецької зброї – біля населеного пункту Гнутове.

В районі відповідальності оперативно-тактичного угруповання «Північ» позиції наших захисників були обстріляні шість разів:

двічі з мінометів калібру 82-мм – поблизу населеного пункту Золоте-4;

з мінометів калібру 82-мм, автоматичних станкових гранатометів та стрілецької зброї – біля населеного пункту Південне;

з мінометів калібру 82-мм – в районі населеного пункту Новгородське;

з озброєння бойових машин піхоти та великокаліберних кулеметів – поблизу населеного пункту Піщане;

зі стрілецької зброї – біля населеного пункту Щастя.

У штабі повідомили, що втрат серед військовослужбовців Об'єднаних сил немає.

Від початку поточної доби ворог тричі обстріляв наші позиції в районі відповідальності оперативно-тактичного угрупування «Схід».