Окупанти перетворюють лікарні у Криму на військові шпиталі

Медперсонал відправляють до материкової України

Російські війська в тимчасово окупованому Криму перетворюють лікарні на госпіталі для своїх поранених солдатів. Про це повідомляє Уповноважений Верховної Ради з прав людини Людмила Денісова в Telegram.

«Рашисти хочуть залишити кримчан без належної медичної допомоги. В останні два місяці на тимчасово окупованому півострові виникла гостра проблема з отриманням своєчасних медичних послуг. Деякі лікувальні заклади, особливо на півночі Криму, були перетворені на воєнно-польові шпиталі для поранених та травмованих військових армії окупанта. Аналогічна ситуація і в місті Севастополь, куди звозять російських військових», – повідомляє Денісова.

Крім того, окупанти відправляють медперсонал з півострова на тимчасово окуповану територію материкової України.

«Надійшла інформація, що в ОРДО рашистами була направлена група із 30 медичних працівників, серед яких ортопеди, травматологи, нейрохірурги, анестезіологи. Частина лікарів переміщена в селище Мангуш для надання допомоги на прифронтовій території», – заначає омбудсмен.

Своїми діями агресор порушує положення статті 20, 50, 51, 56 IV Женевської конвенції про захист цивільного населення під час війни, відповідно до яких особи, що перебувають під захистом, не можуть бути примушені виконувати будь-яку роботу, що передбачала б їхню участь у воєнних операціях, а окупаційна держава не може жодним чином перешкоджати отриманню населенням медичної допомоги.

Нагадаємо, раніше ЗСУ опублікували відео, на якому вони прибирають трупи окупантів з поля бою. Спочатку із тілами російських військових працюють вибухотехніки. Також військові ЗСУ припускають, що багато окупантів були ще живими, коли «бойові товариші» залишили їх на полі бою.

Крім цього, армія РФ кинула своїх важкопоранених солдат помирати на полі бою біля Білогорівки Луганської області.

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