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    Події в Україні

    Окупанти кинули своїх поранених солдат помирати на полі бою біля Білогорівки

    Українські військові розбили колону росіян - Окупанти кинули своїх поранених солдат помирати на полі бою біля Білогорівки
    Українські військові розбили колону росіян
    фото: ІА «Вчасно»

    Траса Сіверськодонецьк – Бахмут досі прострілюється окупантами

    Армія РФ кинула своїх важкопоранених солдат помирати на полі бою біля Білогорівки Луганської області. Про це повідомив голова Луганської ОВА Сергій Гайдай.

    «Противник намагається продавити ситуацію обстрілами. Траса Сіверськодонецьк Бахмут досі прострілюється окупантами. Із регіону триває ризикована евакуація. В області залишається до 50 тис. населення», повідомляє Гайдай.

    Раніше повідомлялося, що рашисти активізувалися у Луганській області, намагаються прорватися до Сєвєродонецька, відрізати Луганщину від «великої землі» взявши під контроль трасу Лисичанськ-Бахмут.

    Крім цього, росіяни викачали газ на розподільчій станції у Новопскові. Перекрили крани. Гуманітарна ситуація на межі.

    Нагадаємо, раніше ЗСУ опублікували відео, на якому вони прибирають трупи окупантів з поля бою. Спочатку із тілами російських військових працюють вибухотехніки. Також військові ЗСУ припускають, що багато окупантів були ще живими, коли «бойові товариші» залишили їх на полі бою.

    Теги: росія окупанти Луганщина війна Україна Луганськ окупація #stoprussia
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    Окупанти кинули своїх поранених солдат помирати на полі бою біля Білогорівки