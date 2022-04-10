ЗСУ показали, як збирають трупи окупантів, котрих кинули догнивати свої (відео)

Українські військові змушені діставати з поля бою також трупи противників

Російська армія навіть не хоче забирати з собою вбитих на полі бою

Росіяни під час війни з Україною повністю спростували пропагандистську тезу «своїх не залишаємо», адже трупи окупантів на місцях боїв постійно прибирають українські військові. Відео про це опублікували у Telegram-каналі "Оперативний ЗСУ".

Спочатку із тілами російських військових працюють вибухотехніки. Адже окупанти не гребують мінувати навіть трупи своїх бойових товаришів.

Після цього тіла оглядають на наявність документів, що встановлюють особу. На цьому етапі майже завжди знаходять докази мародерства.

Найчастіше знаходять ювелірні вироби, годинники, смартфони та ноутбуки. Їх військові РФ носять на тілі.

Також військові ЗСУ припускають, що багато окупантів були ще живими, коли «бойові товариші» залишили їх на полі бою.

Нагадаємо, раніше росіянин двома словами окреслив успіхи армії РФ в Україні.

Те, що армія РФ зазнала значних втрат й продовжує втрачати живу силу розуміють навіть уже перехожі на вулицях.