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    Події в Україні

    Окупанти почали «розкуркулювати» жителів Запоріжжя

    На тимчасово окупованих територіях окупанти встановлюють свої правила - Окупанти почали «розкуркулювати» жителів Запоріжжя
    На тимчасово окупованих територіях окупанти встановлюють свої правила
    фото: Atlantic Council

    Росіяни мають намір у селян забрати землю

    На тимчасово захоплених територіях Запорізької області окупанти проводять адміністративно-поліцейські заходи. За даними Запорізької обладміністрації, у селі Чернігівці росіяни змушують мешканців заповнювати папери щодо власності на землю – і таким чином хочуть відібрати у людей землю.

    «У Чернігівці окупанти хочуть відібрати у людей землю. Змушують до 8 травня заповнити форму, у якій вказано скільки землі має власник, скільки – в оренді», – йдеться у повідомленні.

    Зазначається, що лише після цього росіяни видадуть ліцензію на обробку землі. В іншому разі комендант відбере всю землю, яка не вказана в паперах.

    Також окупанти проводять фільтраційні заходи щодо місцевих мешканців, перешкоджають евакуації на підконтрольну українській владі територію. Також окупанти продовжують розкрадати продукцію аграрних підприємств. Але при цьому загарбники імітують гуманітарну діяльність з показовим роздаванням продуктових наборів та медикаментів місцевим.

    У Михайлівці окупанти вводять свою тимчасову податкову систему для підприємців. Ті, хто хочуть і надалі працювати в громаді, мають пройти нову реєстрацію за правилами загарбників. Також росіяни запевняють, що зняли військовий податок, а всі нові податки підприємці платитимуть лише в громаду.

    Теги: Запоріжжя росія окупанти податки земля війна Україна Запорізька область село окупація #stoprussia
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    Окупанти почали «розкуркулювати» жителів Запоріжжя