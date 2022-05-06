Окупанти почали «розкуркулювати» жителів Запоріжжя

Росіяни мають намір у селян забрати землю

На тимчасово захоплених територіях Запорізької області окупанти проводять адміністративно-поліцейські заходи. За даними Запорізької обладміністрації, у селі Чернігівці росіяни змушують мешканців заповнювати папери щодо власності на землю – і таким чином хочуть відібрати у людей землю.

«У Чернігівці окупанти хочуть відібрати у людей землю. Змушують до 8 травня заповнити форму, у якій вказано скільки землі має власник, скільки – в оренді», – йдеться у повідомленні.

Зазначається, що лише після цього росіяни видадуть ліцензію на обробку землі. В іншому разі комендант відбере всю землю, яка не вказана в паперах.

Також окупанти проводять фільтраційні заходи щодо місцевих мешканців, перешкоджають евакуації на підконтрольну українській владі територію. Також окупанти продовжують розкрадати продукцію аграрних підприємств. Але при цьому загарбники імітують гуманітарну діяльність з показовим роздаванням продуктових наборів та медикаментів місцевим.

У Михайлівці окупанти вводять свою тимчасову податкову систему для підприємців. Ті, хто хочуть і надалі працювати в громаді, мають пройти нову реєстрацію за правилами загарбників. Також росіяни запевняють, що зняли військовий податок, а всі нові податки підприємці платитимуть лише в громаду.