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    Події в Україні

    Росія накрила «Градами» Дніпропетровщину

    Російські окупанти&nbsp;поцілили з &laquo;Градів&raquo; у дві громади Дніпропетровщини - Росія накрила «Градами» Дніпропетровщину
    Російські окупанти поцілили з «Градів» у дві громади Дніпропетровщини
    фото ілюстративне

    Російські ракети влучили по двох селах Дніпропетровщини

    Ніч на 6 травня на Дніпропетровщині була неспокійною, російські окупанти обстріляли область. Про це повідомив голова Дніпропетровської обласної військової адміністрації Валентин Резніченко.

    Окупанти обстріляли Криворізький та Синельниківський райони.

    «Поцілили з «Градів» у Зеленодольську та Широківську громади. Влучили по двох селах. Ніхто не постраждав», – повідомив Резніченко.

    Також у Покровській громаді є «приліт» ракети. Втрапила у поле. Людей не зачепило.

    Одна з ракет упала в полі
    Одна з ракет упала в полі

    Нагадаємо, увечері 4 травня прогриміло кілька вибухів у Дніпрі та в області.

    Мер Дніпра Борис Філатов повідомив, що обстрілу зазнав центр Дніпра.

    Внаслідок ракетного обстрілу Дніпра увечері 4 травня зазнала пошкоджень залізнична інфраструктура.

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    Теги: росія окупанти війна Україна Дніпропетровщина окупація #stoprussia
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    Росія накрила «Градами» Дніпропетровщину