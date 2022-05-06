Росія накрила «Градами» Дніпропетровщину

Російські окупанти поцілили з «Градів» у дві громади Дніпропетровщини

Російські ракети влучили по двох селах Дніпропетровщини

Ніч на 6 травня на Дніпропетровщині була неспокійною, російські окупанти обстріляли область. Про це повідомив голова Дніпропетровської обласної військової адміністрації Валентин Резніченко.

Окупанти обстріляли Криворізький та Синельниківський райони.

«Поцілили з «Градів» у Зеленодольську та Широківську громади. Влучили по двох селах. Ніхто не постраждав», – повідомив Резніченко.

Також у Покровській громаді є «приліт» ракети. Втрапила у поле. Людей не зачепило.

Одна з ракет упала в полі

Нагадаємо, увечері 4 травня прогриміло кілька вибухів у Дніпрі та в області.

Мер Дніпра Борис Філатов повідомив, що обстрілу зазнав центр Дніпра.

Внаслідок ракетного обстрілу Дніпра увечері 4 травня зазнала пошкоджень залізнична інфраструктура.