Росія накрила «Градами» Дніпропетровщину
Російські ракети влучили по двох селах Дніпропетровщини
Ніч на 6 травня на Дніпропетровщині була неспокійною, російські окупанти обстріляли область. Про це повідомив голова Дніпропетровської обласної військової адміністрації Валентин Резніченко.
Окупанти обстріляли Криворізький та Синельниківський райони.
«Поцілили з «Градів» у Зеленодольську та Широківську громади. Влучили по двох селах. Ніхто не постраждав», – повідомив Резніченко.
Також у Покровській громаді є «приліт» ракети. Втрапила у поле. Людей не зачепило.
Нагадаємо, увечері 4 травня прогриміло кілька вибухів у Дніпрі та в області.
Мер Дніпра Борис Філатов повідомив, що обстрілу зазнав центр Дніпра.
Внаслідок ракетного обстрілу Дніпра увечері 4 травня зазнала пошкоджень залізнична інфраструктура.