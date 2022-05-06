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    Рашисти цілили по «Азоту», а розбомбили одну з останніх АЗС на Луганщині

    Загарбники&nbsp;пошкодили 12 будинків, електропідстанцію, комплекс торговельних споруд - Рашисти цілили по «Азоту», а розбомбили одну з останніх АЗС на Луганщині
    Загарбники пошкодили 12 будинків, електропідстанцію, комплекс торговельних споруд
    фото Сергія Гайдая

    16 разів ворог відкривав вогонь по житлових кварталах та об’єктах інфраструктури на Луганщині

    Увечері 5 травня, близько 18:00, ворожі снаряди потрапили в одну з останніх АЗС на Луганщині та у розташоване поряд залізничне господарство Сєвєродонецького «Азоту». Про це розповів голова ОВА Сергій Гайдай.

    У результаті атаки окупантів загорілися шпали та трава на загальній площі 400 м кв. Існувала загроза загоряння цистерн підприємства. Втім, рятувальникам вдалося своєчасно її попередити.

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    Рашисти цілили по «Азоту», а розбомбили одну з останніх АЗС на Луганщині
    Рашисти цілили по «Азоту», а розбомбили одну з останніх АЗС на Луганщині
    Рашисти цілили по «Азоту», а розбомбили одну з останніх АЗС на Луганщині
    Рашисти цілили по «Азоту», а розбомбили одну з останніх АЗС на Луганщині
    Рашисти цілили по «Азоту», а розбомбили одну з останніх АЗС на Луганщині
    Рашисти цілили по «Азоту», а розбомбили одну з останніх АЗС на Луганщині

    «Загалом в місті вчора був суцільний жах. 16 разів ворог відкривав вогонь по житлових кварталах та об’єктах інфраструктури. Це половина від зафіксованої кількості обстрілів по всій області», – сказав Гайдай.

    Він повідомив, що росіяни вбили ще двох людей.

    Загарбники пошкодили 12 будинків, електропідстанцію, комплекс торговельних споруд. Ще сім будинків зруйновані в Рубіжному, два – в Новодружеську. Є руйнування в Лисичанську, Оріховому, Гірському, Попасній.

    Також на території Луганської та Донецької областей за минулу добу було зафіксовано одинадцять атак ворога, знищено вісім танків, одинадцять одиниць бойової броньованої техніки та п’ять одиниць автомобільної техніки противника. Підрозділи ППО збили сім безпілотних літальних апаратів тип.

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    Теги: росія окупанти Луганщина війна АЗС Україна окупація Сергій Гайдай #stoprussia
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    Рашисти цілили по «Азоту», а розбомбили одну з останніх АЗС на Луганщині