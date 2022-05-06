У Вінниці виставили рештки руZZкої техніки, знищеної під Києвом (фото)

Для інсталяції обрано символічну локацію – Європейську площу

На Європейській площі у Вінниці розмістили справжні російські бойові машини піхоти і десанту. Їх розбили у тяжких боях під Бучею та Ірпенем. З їхніх гармат російські загарбники гатили по мирних жителях. Техніку передали нацгвардійці – бійці Калинівського 8-го полку оперативного призначення імені Івана Богуна. Про це повідомляє Вінницька міська рада.

«Це відкрита інсталяція, яку можуть побачити усі вінничани. У ній закладено кілька змістів. В першу чергу – це свідчення злочинів путінської Росії. Символічна й локація – Європейська площа. Україна – це Європа, українці сьогодні борються за свій вибір. Це і знак нескореності і нашої перемоги: як українці знищили ці бойові машини, так і знищать ворога. І це все – завдяки згуртованості всього народу», – йдеться в повідомленні міськради.

«Ось що собою являє військова техніка «другої армії світу», коли її знищують українські захисники. І так буде і зі всією російською ордою. Перемога - за нами! – каже міський голова Сергій Моргунов. – Сьогодні ця своєрідна інсталяція з решток руZZкої техніки – не музейний експонат. Війна – поруч, ми повинні це усвідомлювати».

Як повідомлялося, український дизайнер Іван Огієнко створив проєкт можливого майбутнього меморіального комплексу в Ірпені.