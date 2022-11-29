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Окупанти посилюють поліцейський режим на Херсонщині

Оксана Воронцова
glavcom.ua
Окупанти посилюють поліцейський режим на Херсонщині
На Херсонщині РФ міняє підрозділи своїх збройних сил на підрозділи росгвардії
фото з відкритих джерел

На Луганщині окупанти грабують агрофірми

На тимчасово окупованій території Херсонщини російські окупанти посилюють адміністративно-поліцейський режим. Про це повідомляє Генеральний штаб Збройних сил України у зведенні 29 листопада.

«На тимчасово зайнятій території Херсонської області зафіксовано посилення противником адміністративно-поліцейського режиму, у звʼязку з чим сплановано заміну окремих підрозділів збройних сил РФ на підрозділи росгвардії», - йдеться в повідомленні.

Також Генштаб повідомляє, що на тимчасово зайнятій території Луганської області окупанти здійснюють так звану націоналізацію майна агропромислових підприємств. Зокрема, у населеному пункті Білокуракине вивозять урожай та техніку з місцевих агрофірм.

Як повідомлялося, російські окупанти звозять ОМОН на південні тимчасово окуповані території України задля проведення мобілізації чоловіків.

Раніше повідомлялося, що власників російських паспортів на окупованих територіях «влада» планує відправляти в армію РФ.

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Теги: росія окупанти війна Херсонщина

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