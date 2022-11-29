Окупанти посилюють поліцейський режим на Херсонщині

На Херсонщині РФ міняє підрозділи своїх збройних сил на підрозділи росгвардії

На Луганщині окупанти грабують агрофірми

На тимчасово окупованій території Херсонщини російські окупанти посилюють адміністративно-поліцейський режим. Про це повідомляє Генеральний штаб Збройних сил України у зведенні 29 листопада.

«На тимчасово зайнятій території Херсонської області зафіксовано посилення противником адміністративно-поліцейського режиму, у звʼязку з чим сплановано заміну окремих підрозділів збройних сил РФ на підрозділи росгвардії», - йдеться в повідомленні.

Також Генштаб повідомляє, що на тимчасово зайнятій території Луганської області окупанти здійснюють так звану націоналізацію майна агропромислових підприємств. Зокрема, у населеному пункті Білокуракине вивозять урожай та техніку з місцевих агрофірм.

Як повідомлялося, російські окупанти звозять ОМОН на південні тимчасово окуповані території України задля проведення мобілізації чоловіків.

Раніше повідомлялося, що власників російських паспортів на окупованих територіях «влада» планує відправляти в армію РФ.