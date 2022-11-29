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Окупанти звозять на Херсонщину ОМОН із Дагестану: стала відома причина

Оксана Воронцова
glavcom.ua
Окупанти звозять на Херсонщину ОМОН із Дагестану: стала відома причина
ОМОНовці будуть залучені до незаконного призову жителів окупованих територій
фото з відкритих джерел

Окупанти планують незаконний призов мешканців Херсонщини з паспортами РФ

Російські окупанти звозять ОМОН на південні тимчасово окуповані території України задля проведення мобілізації чоловіків. Про це повідомляє Центр національного спротиву.

Так, підрозділи ОМОН із Дагестану прибули на лівий берег Херсонщини разом із працівниками воєнних комісаріатів з «ЛНР» і «ДНР». Зокрема, відомо про їх розташування в селі Красне (Каховський район).

Новоприбулі окупанти не приховують, що у грудні особовий склад буде залучений до незаконного призову мешканців регіону з паспортами РФ. Проте, не виключно, що під «мобілізацію» потраплять всі чоловіки, а не лише власники паспортів ворога.

Центр національного спротиву закликає мешканців тимчасово окупованих територій залишити регіон й не ставати ресурсом для ворога.

Раніше повідомлялося, що власників російський паспортів на окупованих територіях «влада» планує відправляти в армію РФ.

Також відомо, що Росія планує провести з 10 грудня чергову хвилю прихованої мобілізації.

Нагадаємо, мобілізовані росіяни обманом потрапляють на передову, дехто із загарбників уже думає про самовільне залишення військової частини. 

Також у Підмосков'ї в парку «Патріот» мобілізовані, яких готують до відправки на фронт, влаштували бунт, один із військовослужбовців спочатку в нецензурній формі вилаяв командувача частиною, а потім ударив його.

1 листопада у Росії розпочався осінній призов на військову службу. Він триватиме до 31 грудня. Міноборони РФ планує призвати на строкову службу 120 тисяч людей. 

У ЗМІ з'явилася інформація, що у Росії після закінчення осіннього призову може початися друга хвиля мобілізації

31 жовтня російський диктатор Володимир Путін заявив, що мобілізацію в Росії завершено, однак зробив вигляд, що не знає, чи потрібен для цього окремий указ. Путін сказав, що порадиться з юристами чи потрібен окремий указ.

Додамо, що після оголошення часткової мобілізації у Росії 21 вересня країну залишили кілька сотень тисяч жителів. Серед тих, хто втік від мобілізації чимало російських чиновників.

Міністр оборони країни-агресорки Сергій Шойгу відзвітував Путіну про стан часткової мобілізації в РФ і заявив, що на територію України відправили вже 82 тис. мобілізованих.

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Теги: мобілізація війна росія Херсонщина окупанти

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