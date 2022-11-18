Окупанти приготували «сюрприз» для власників паспортів РФ

РФ планує брати в армію власників російських паспортів, які проживають на окупованих територіях

Власників російський паспортів на окупованих територіях «влада» планує відправляти в армію РФ. Про це повідомляє мер Мелітополя Іван Федоров, посилаючись на дані Генштабу.

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Зазначається, що Росія готує законопроєкт, який передбачає з весни 2023 року легалізацію призову на військову службу громадян України, які проживають на тимчасово окупованих територіях та отримали паспорт громадянина Російської Федерації.

«А всі заяви гауляйтера Балицького про те, шо жителів тимчасово окупованих територій не пошлють воювати як мінімум п'ять років виявилися черговою брехнею», – зазначив Федоров.

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Раніше повідомлялося, що Служба безпеки України проводить перевірки з виявлення російського громадянства в українських суддів.

Голова Луганської ОВА Сергій Гайдай повідомляв, що лінія фронту наближається до великих окупованих міст області.

До слова, триває 268-ма доба повномасштабної війни Росії проти України. Противник зосереджує зусилля на стримуванні дій Сил оборони на окремих напрямках та продовжує обладнувати оборонні рубежі на лівому березі Дніпра. Водночас веде наступальні дії на Бахмутському, Авдіївському та Новопавлівському напрямках. Постійно веде повітряну розвідку. За минулу добу підрозділи Сил оборони відбили атаки окупантів в районах населених пунктів Новоселівське і Стельмахівка Луганської області та Білогорівка, Верхньокам’янське, Спірне, Опитне, Первомайське, Водяне та Новомихайлівка Донецької області.