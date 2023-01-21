Окупанти вдарили по прикордонню Сумщини: є поранені (фото)

Ворожа міна влучила в будинок, де перебував 17-річний хлопець

Російські загарбники сьогодні знову обстріляли прикордоння Сумщини. Про це повідомив голова місцевої ОВА Дмитро Живицький.

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«На фото – будинок, точніше те, що від нього лишилося, у селі Студенок Есманьської громади. Сюди прилетіла російська міна», – йдеться в повідомленні.

Зазначається, що всередині будинку був 17-річний хлопець. Дивом вижив, але отримав численні осколкові поранення та контузію. Зараз юнак в лікарні – його життю вже нічого не загрожує.

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«Будинок, звісно що, відновленню не підлягає. Також через вибух постраждало близько 10 сусідніх осель – там пошкоджені фасади, шибки та покрівля на деяких дахах», – додав Живицький.

Усього 12 ворожих мін розірвалися на території прикордонного села. Пошкоджені також електричні лінії. В одному з домашніх господарств убило корову та маленьке теля.

Нагадаємо, триває 332-га доба російського широкомасштабного вторгнення. Загроза завдання ударів з використанням ракет наземного та повітряного базування і «дронів-камікадзе» залишається по всій Україні. Протягом доби противник здійснив 26 авіаційних ударів та 15 обстрілів з реактивних систем залпового вогню.