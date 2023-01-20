Головна Країна Кримінал
search button user button menu button

Генерал, який командує обороною Півдня, пояснив, чому Росія регулярно обстрілює Очаків

Людмила Яцюк
glavcom.ua
Генерал, який командує обороною Півдня, пояснив, чому Росія регулярно обстрілює Очаків
Російські загарбники всіляко намагаються завадити відновленню роботи українських портів
фото з відкритих джерел

«В Очакові є певні військові об’єкти Військово-морських сил»

Ворог відчуває загрозу з Очаківського напрямку, тому окупанти постійно тримають у тонусі ЗСУ, не дають можливості скоординувати якісь підрозділи, які можна було б використати у ході масштабного наступу в бік Кінбурнської коси. Про це в інтервю «Главкому» розповів командувача «Півдня», генерал-майор Андрій Ковальчук.

Зі слів командувача «Півдня», українські війська зараз ведуть оборонну і стабілізаційну операцію на Одещині і у звільнених районах, частково в напрямку Миколаївської області, мова про смугу Кінбурнської коси.

«В Очакові є певні військові об’єкти Військово-морських Сил. Ворог відчуває загрозу з цього напрямку. Відповідно, вони постійно тримають нас у тонусі, не дають можливості скоординувати якісь підрозділи, які можна було б використати в ході масштабного наступу в бік Кінбурнської коси»,

 Окрім того, російські загарбники всіляко намагаються завадити відновленню роботи наших портів, додав  генерал-майор Ковальчук.

«Мова про порти в Херсоні і Миколаєві. Звичайно, є фірми, які залучені до зернової ініціативи з продажу і вивезення українського зерна закордон. Напевно, ворог не зацікавлений, щоби у нас люди працювали, розвивали бізнес. Тому розбивають нашу інфраструктуру. Вони повністю виключили можливість судноплавства у регіоні Миколаївщини і Херсонщини», – пояснив генерал-майор.

Щодо роботи зернового коридору, то він працює, проте нього з південних областей залучена тільки Одещина зі своїми портами, частково порти на Дунаї.

«Миколаївський і Херсонський порти в цьому переліку відсутні. Хоча, наскільки я знаю, вже розглядаються заявки щодо включення портів цих двох обласних центрів до зернової ініціативи. Логіка дій ворога зрозуміла – не дати можливості доєднати до транспортування зерна ще кількох портів», – наголосив командувач «Півдня».

Читайте також: Генерал, що готував звільнення Херсона. Ексклюзивне інтерв’ю з Андрієм Ковальчуком
Теги: росія війна Миколаївщина Одещина порт Андрій Ковальчук

Читайте нас

Читайте нас у Google News Читайте нас у Telegram

Коментарі — 0

Авторизуйтесь , щоб додавати коментарі
Іде завантаження...
Показати більше коментарів

Читайте також

Україна активно експортує зерно через порти
Україна збільшує експорт через порти: які країни отримають продовольство
17 сiчня, 08:52
Мінекономіки: Україна хоче відкрити морські порти для експорту сталі
Мінекономіки: Україна хоче відкрити морські порти для експорту сталі
18 сiчня, 18:29

Кримінал

Генерал, який командує обороною Півдня, пояснив, чому Росія регулярно обстрілює Очаків
Генерал, який командує обороною Півдня, пояснив, чому Росія регулярно обстрілює Очаків
«Насильно забрали від мами». У Давосі підліток із Маріуполя розповів про знущання окупантів
«Насильно забрали від мами». У Давосі підліток із Маріуполя розповів про знущання окупантів
Запобіжний захід меру Полтави: що вирішив суд
Запобіжний захід меру Полтави: що вирішив суд
Найманець «Вагнера» уник тюрми в Україні, за нього заступився прокурор
Найманець «Вагнера» уник тюрми в Україні, за нього заступився прокурор
Окупанти влаштували екологічну катастрофу, зруйнувавши греблю Каховської ГЕС
Окупанти влаштували екологічну катастрофу, зруйнувавши греблю Каховської ГЕС
Проти скандального митрополита Павла відкрито провадження
Проти скандального митрополита Павла відкрито провадження

Найпопулярніше

За день За три дні За тиждень
30K
Трибунал для Путіна та Лукашенка. 19 євродепутатів, які не підтримали резолюцію
26K
Українці – неймовірні. Філатов розповів про дивовижну знахідку на руїнах дому у Дніпрі
22K
Стало відомо, кому Денис Монастирський надіслав смс перед загибеллю
18K
Христо Грозєв назвав новий головний страх Путіна
17K
«Росія хоче залучити підкріплення»: міністр оборони США звернувся до учасників «Рамштайн»
12K
20 січня: яке сьогодні свято, прикмети й заборони

Новини

Стало відомо, кому Денис Монастирський надіслав смс перед загибеллю
Сьогодні, 11:46
Окупанти намагалися наступати на Запоріжжі та зазнали провалу – Генштаб
Сьогодні, 06:52
Гарний знак: на Водохреща над Лаврою з'явилася величезна веселка
Вчора, 12:55
ЗСУ за добу відбили атаки окупантів поблизу 14 населених пунктів – Генштаб
Вчора, 06:53
Віталій Кличко вручив Борису Джонсону важливу нагороду
Вчора, 04:00
США надали Україні більше гуманітарної допомоги, ніж решта країн, разом узятих
18 сiчня, 14:49

Прес-релізи

Позиція правозахисників щодо заміни трираундових аукционів на Prozorro
Позиція правозахисників щодо заміни трираундових аукционів на Prozorro
4 сiчня, 18:48
Дата публікації новини:
Social ico fb Social ico twitter Social ico youtube Social ico mail Social ico rss

© 2009-2023, «Українські медійні системи». Всі права захищені

Засновники: Віктор Шлінчак та Юлія Лимар

Інформаційне агентство «Главком», Свідоцтво № 215-78Р

Публікація всіх авторських матеріалів та відеороликів «Главкома» дозволена тільки за умови прямого лінка на сайт. Для інтернет-видань обов’язковим є розміщення прямого, відкритого для пошукових систем лінка у першому абзаці на конкретну новину, статтю чи відео.

Політика конфіденційності (Privacy Policy). Правила сайту