Генерал, який командує обороною Півдня, пояснив, чому Росія регулярно обстрілює Очаків

«В Очакові є певні військові об’єкти Військово-морських сил»

Ворог відчуває загрозу з Очаківського напрямку, тому окупанти постійно тримають у тонусі ЗСУ, не дають можливості скоординувати якісь підрозділи, які можна було б використати у ході масштабного наступу в бік Кінбурнської коси. Про це в інтервю «Главкому» розповів командувача «Півдня», генерал-майор Андрій Ковальчук.

Будь ласка, читайте текст після реклами

Зі слів командувача «Півдня», українські війська зараз ведуть оборонну і стабілізаційну операцію на Одещині і у звільнених районах, частково в напрямку Миколаївської області, мова про смугу Кінбурнської коси.

«В Очакові є певні військові об’єкти Військово-морських Сил. Ворог відчуває загрозу з цього напрямку. Відповідно, вони постійно тримають нас у тонусі, не дають можливості скоординувати якісь підрозділи, які можна було б використати в ході масштабного наступу в бік Кінбурнської коси»,

Будь ласка, читайте текст після реклами

Окрім того, російські загарбники всіляко намагаються завадити відновленню роботи наших портів, додав генерал-майор Ковальчук.

«Мова про порти в Херсоні і Миколаєві. Звичайно, є фірми, які залучені до зернової ініціативи з продажу і вивезення українського зерна закордон. Напевно, ворог не зацікавлений, щоби у нас люди працювали, розвивали бізнес. Тому розбивають нашу інфраструктуру. Вони повністю виключили можливість судноплавства у регіоні Миколаївщини і Херсонщини», – пояснив генерал-майор.

Щодо роботи зернового коридору, то він працює, проте нього з південних областей залучена тільки Одещина зі своїми портами, частково порти на Дунаї.

«Миколаївський і Херсонський порти в цьому переліку відсутні. Хоча, наскільки я знаю, вже розглядаються заявки щодо включення портів цих двох обласних центрів до зернової ініціативи. Логіка дій ворога зрозуміла – не дати можливості доєднати до транспортування зерна ще кількох портів», – наголосив командувач «Півдня».