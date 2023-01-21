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До Білорусі переміщуються підрозділи територіальних військ – Генштаб

Надія Карбунар
glavcom.ua
До Білорусі переміщуються підрозділи територіальних військ – Генштаб
Окрім спільних навчань, на території Білорусі триває підготовка російських підрозділів
фото з відкритих джерел

Республіка Білорусь продовжує надавати всебічну підтримку російській агресії

Триває триста тридцять друга російського широкомасштабного вторгнення. Загроза завдання ударів з використанням ракет наземного та повітряного базування і «дронів-камікадзе» залишається по всій Україні. Протягом доби противник здійснив 26 авіаційних ударів та 15 обстрілів з реактивних систем залпового вогню. Про це повідомляє Генеральний штаб Збройних сил України у вечірньому зведенні 21 січня.

Ситуація на оперативних напрямках

Ворог не відмовляється від своїх загарбницьких планів, основні зусилля зосереджує на спробах повної окупації Донецької області. Вів безуспішні наступальні дії на Авдіївському напрямку. Продовжує спроби наступу на Бахмутському та Запорізькому напрямках, нарощує інтенсивність застосування авіації. На інших напрямках – веде оборону.

На Волинському, Поліському, Сіверському та Слобожанському напрямках наступальних угруповань не виявлено. До Білорусі переміщуються підрозділи територіальних військ. З метою підтримання армії у готовності до застосування вчергове продовжено термін перевірки бойової готовності збройних сил Білорусі. Цього разу до 30 січня. Зберігається загроза провокаційних прикордонних збройних інцидентів.

Республіка Білорусь продовжує надавати всебічну підтримку російській агресії. Окрім спільних навчань, на території Білорусі триває підготовка російських підрозділів.

Ворог не припиняє артилерійських обстрілів вздовж усієї лінії зіткнення. Від мінометного та артилерійского вогню противника постраждали райони населених пунктів Бачівськ та Волфине Сумської області, а також Ветеринарне, Козача Лопань, Стрілеча, Красне, Стариця, Огірцеве, Вовчанськ, Бударки, Колодязне та Новомлинськ на Харківщині.

На Куп’янському напрямку обстрілів з танків, мінометів, ствольної та реактивної артилерії зазнали райони населених пунктів Синьківка, Кучерівка, Піщане, Крохмальне, Новоселівське, Стельмахівка, Вишневе і Першотравневе Харківської області та Новоселівське і Стельмахівка на Луганщині.

На Лиманському напрямку ворог обстріляв Новоєгорівку, Макіївку, Площанку, Невське, Червонопопівку, Діброву і Серебрянське лісництво Луганської області.

На Бахмутському напрямку вогневого ураження зазнали позиції наших військ в районах понад 25 населених пунктів. Серед них Верхньокам’янське, Виїмка, Білогорівка, Благодатне, Бахмут, Кліщіївка, Біла Гора, Диліївка, Дружба і Залізне Донецької області.

На Авдіївському напрямку під ворожий вогонь потрапили Авдіївка, Водяне, Первомайське, Невельське, Георгіївка, Мар’їнка і Новомихайлівка на Донеччині.

На Новопавлівському – обстріляно Вугледар, Пречистівку, Золоту Ниву та Велику Новосілку Донецької області.

На Запорізькому напрямку від артилерійського вогню постраждали райони понад 25 населених пунктів. Зокрема, це Времівка і Новопіль на Донеччині та Ольгівське, Гуляйполе, Чарівне, Новоданилівка, Кам’янське і Плавні на Запоріжжі.

На Херсонському напрямку окупанти знову обстріляли з усього спектру артилерії Веселе Запорізької області та Козацьке, Новоберислав, Тягинку, Токарівку, Садове, Наддніпрянське та Херсон.

Ворог посилює контроль обліку мирного населення на тимчасово захоплених територіях Херсонської області. Зокрема, намагається створити базу даних місць проживання мирних громадян, погрожуючи відключенням від електроенергії, під виглядом виконання «програми економії електроенергії», так звана «влада» здійснює примусові заходи щодо підписання «акту про підтвердження фактичного місця проживання громадянина».

Успіхи ЗСУ

Авіація Сил оборони протягом доби завдала 13 ударів по районах зосередження ворога та 2 – по позиціях його ЗРК. Наша артилерія також уразила район зосередження загарбників.

Нагадаємо, втрати Росії у війні проти України вже досягли приголомшливих 188 тисяч осіб. Окрім того, за 331 день війни українці знищили або захопили понад 2000 танків армії РФ. Про це повідомляє британська газета The Sun.

Також нову цифру російських втрат озвучили під час зустрічі міністрів держав на авіабазі Рамштайн у південній Німеччині.

Теги: Білорусь ворог втрати населення влада Херсон Авдіївка українці Генштаб окупанти Бахмут

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