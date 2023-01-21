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Окупанти обстріляли Бахмут: є загиблі та поранені

Дзвенислава Карплюк
glavcom.ua
Окупанти обстріляли Бахмут: є загиблі та поранені
У Бахмуті окупанти обстріляли багатоповерхівку
фото: t.me/pavlokyrylenko_donoda

На Горлівському напрямку у Бахмуті росіяни поцілили в багатоповерхівку

У Бахмуті російські військові обстріляли багатоповерхівку. Вбито двоє людей, троє отримали поранення. Про це повідомив у Telegram голова Донецької ОВА Павло Кириленко.

«На Горлівському напрямку у Бахмуті росіяни поцілили в багатоповерхівку – вбили двох людей, поранили трьох», – розповів він.

У Нью-Йорку пошкоджено три будинки. Костянтинівка зазнала двох ракетних ударів – пошкоджено дитсадок та коледж. Постійні обстріли тривають у Парасковіївці Соледарської громади.

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фото: t.me/pavlokyrylenko_donoda

На Лисичанському напрямку пошкоджено багатоповерхівку у Лимані та 3 приватні будинки у Дробишевому. Тривають обстріли Торського і Зарічного, а також Сіверська – без жертв.

Всього за добу росіяни вбили 3 жителів Донеччини, поранили 4.

Нагадаємо, раніше британська розвідка повідомила, яка ситуація у Соледарі та Бахмуті.

За оцінками американської розвідки, в районі українських міст Соледар і Бахмут тривають жорстокі бої, однак росіяни не мають повного контролю над жодним із цих населених пунктів.

 

Теги: Костянтинівка військові Telegram Павло Кириленко поранення Бахмут росіяни

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