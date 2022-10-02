Окупанти повідомляють про вибух у Севастополі

За версією окупантів, причиною «хлопка» у Севастополі став удар блискавки

У Криму – чергова «бавовна»

У неділю, 2 жовтня, в тимчасово окупованому Севастополі відбулася чергова «позаштатна ситуація» в одній з офісних будівель. Про це повідомив гауляйтер Севастополя Михайло Развожаєв у Telegram.

«В офісній будівлі поряд з торговим центром «Московський» (у колишній будівлі Будинку Побуту) пролунав хлопок. Будівля не газифікована», – йдеться у повідомленні.

Згідно зі словами представника окупаційної влади, нібито за попередньою версією рятувальників – в дах вдарила блискавка.

«Від цього в деяких приміщеннях розбилися шибки у вікнах. Загоряння немає, ніхто не постраждав. Зараз на місці працює МНС», – запевнив гауляйтер.

Нагадаємо, що у суботу, 1 жовтня, в тимчасово окупованому Криму після вибуху почалася пожежа в аеропорту «Бельбек». Як заявили окупанти, сталася «позаштатна ситуація».

Раніше повідомлялося, що з 30 вересня військові частини противника, що базуються на тимчасово окупованій території Криму приведені у повну бойову готовність.