Головна Країна Події в Україні
search button user button menu button

Арестович спрогнозував подальшу долю Кримського мосту

Альона Боженко
glavcom.ua
Арестович спрогнозував подальшу долю Кримського мосту
Арестович розповів, що буде з Кримським мостом
фото із відкритих джерел

ЗСУ и далі будут звонить тимчасово окупаний РФ Крым

Радник офісу Президента Олексій Арестович спрогнозовав подальшу долю Крымского мосту. За його слова, ми навряд чи зможемо його знищити. Про это він заявив в эфірі с правозащитником Марком Фейгиним.

«Там нічим бити по Кримському мосту. Те, що нам можуть дати, все одно нічого не можемо зробити... Кримському мосту нічого не загрожує, його можливо знищити тільки тактичною ядерною зброєю, або якщо в нього 300 «Томагавків» прилетить одночасно, ну добре, 100 або 50», – вважає радник ОП.

Арестович додав, що навіть якщо Україна вдарить по мосту з ATACMS, то ракети можуть збити до того, як вони долетять до цілі. Однак, зазначив радник ОП, ЗСУ і далі будуть звільняти тимчасово окупований РФ Крим, попри на всі «референдуми» і спроби Путіна зупинити наступ захисників України.

«Ми вважаємо цей «референдум» юридично-нікчемною дією, ні про що. І ніякі їхні ультиматуми, включно з ядерними, не зупинять нас перед тим, що ми будемо продовжувати звільняти свої території. У цьому немає ніяких сумнівів», – підкреслив Арестович.

Нагадамо, рано Арестович заявится, що, якщо буде необхідно, в Україні можно мобилизовать 5,5 млн осіб . В приглашении, что можно бути мобилизованных студентов.

Разом з тим радник Офісу президента вважає, що оголошені окупантами «референдуми» на тимчасово окупованих територіях Луганської, Донецької, Херсонської та Запорізької областей України і проведення слідом за цим мобілізації в Росії не матиме ніяких наслідків, крім прискорення обвалу і революції в Росії .

Теги: референдум Україна радник наступ

Коментарі — 0

Авторизуйтесь , щоб додавати коментарі
Іде завантаження...
Показати більше коментарів

Читайте також

Михайло Подоляк висловився про мобілізацію, яку Росія проводить у Криму
Банкова про мобілізацію кримських татар: Це геноцид і спроба зачистки території
25 вересня, 17:19
Окупанти заявляють, що мобілізаційні заходи у Криму припиняться сьогодні
Окупанти заявили про завершення мобілізації в Криму
25 вересня, 16:13
Мобілізованих відвезли на полігони у смт. Перевальне, Козачу Бухту, м. Севастополь
Стало відомо, скільки Росія мобілізувала жителів окупованого Криму
26 вересня, 10:24

Події в Україні

Як повпливає мобілізація в РФ на ситуацію на фронті: роз'яснення РНБО
Як повпливає мобілізація в РФ на ситуацію на фронті: роз'яснення РНБО
Системи ППО збили чотири ракети, які росіяни випустили по Україні
Системи ППО збили чотири ракети, які росіяни випустили по Україні
Данілов пояснив, чи застосує Путін ядерну зброю проти України
Данілов пояснив, чи застосує Путін ядерну зброю проти України
Україна домовляється про обмін полонених «всіх на всіх», – Буданов
Україна домовляється про обмін полонених «всіх на всіх», – Буданов
Арестович спрогнозував подальшу долю Кримського мосту
Арестович спрогнозував подальшу долю Кримського мосту
Окупанти вдарили ракетами по Кривому Рогу
Окупанти вдарили ракетами по Кривому Рогу

Найпопулярніше

За день За три дні За тиждень
92K
Пентагон розкрив мету проведення Кремлем «референдумів»
64K
Як реагувати на ядерний шантаж? Меркель дала пораду, бо добре знає Путіна
30K
ЗСУ взяли під контроль кілька сіл біля Лимана – ISW (карта)
29K
Аналітики ISW спрогнозували, коли Путін оголосить анексію окупованих територій
25K
Збройні сили накрили готель з окупантами (відео)
25K
Кремль прокоментував слова Зеленського про переговори із РФ

Новини

П'ять хороших новин 28 вересня, які наближають перемогу
Сьогодні, 21:07
Партія Порошенка вимагає нової люстрації
Сьогодні, 16:00
Пропагандист похизувався, хто приїхав на псевдореферендум «ЛНР» (фото)
Сьогодні, 13:11
Як російська ракета ледь не вбила окупантів в Україні (відео)
Сьогодні, 09:52
Директор ЦРУ назвав проблеми в армії Путіна
Сьогодні, 07:27
До окупаційних військ в Україні почали прибувати щойно мобілізовані – Генштаб
Сьогодні, 07:09

Прес-релізи

Фонд розвитку тенісу України тренуватиме дітей війни, що залишилися без батьків
Фонд розвитку тенісу України тренуватиме дітей війни, що залишилися без батьків
2 вересня, 13:19
Дата публікації новини:
Social ico fb Social ico twitter Social ico youtube Social ico mail Social ico rss

© 2009-2022, «Українські медійні системи». Всі права захищені

Публікація всіх авторських матеріалів та відеороликів «Главкома» дозволена тільки за умови прямого лінка на сайт. Для інтернет-видань обов’язковим є розміщення прямого, відкритого для пошукових систем лінка у першому абзаці на конкретну новину, статтю чи відео.

Політика конфіденційності (Privacy Policy). Правила сайту