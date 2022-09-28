Арестович спрогнозував подальшу долю Кримського мосту

ЗСУ и далі будут звонить тимчасово окупаний РФ Крым

Радник офісу Президента Олексій Арестович спрогнозовав подальшу долю Крымского мосту. За його слова, ми навряд чи зможемо його знищити. Про это він заявив в эфірі с правозащитником Марком Фейгиним.

«Там нічим бити по Кримському мосту. Те, що нам можуть дати, все одно нічого не можемо зробити... Кримському мосту нічого не загрожує, його можливо знищити тільки тактичною ядерною зброєю, або якщо в нього 300 «Томагавків» прилетить одночасно, ну добре, 100 або 50», – вважає радник ОП.

Арестович додав, що навіть якщо Україна вдарить по мосту з ATACMS, то ракети можуть збити до того, як вони долетять до цілі. Однак, зазначив радник ОП, ЗСУ і далі будуть звільняти тимчасово окупований РФ Крим, попри на всі «референдуми» і спроби Путіна зупинити наступ захисників України.

«Ми вважаємо цей «референдум» юридично-нікчемною дією, ні про що. І ніякі їхні ультиматуми, включно з ядерними, не зупинять нас перед тим, що ми будемо продовжувати звільняти свої території. У цьому немає ніяких сумнівів», – підкреслив Арестович.

Нагадамо, рано Арестович заявится, що, якщо буде необхідно, в Україні можно мобилизовать 5,5 млн осіб . В приглашении, что можно бути мобилизованных студентов.

Разом з тим радник Офісу президента вважає, що оголошені окупантами «референдуми» на тимчасово окупованих територіях Луганської, Донецької, Херсонської та Запорізької областей України і проведення слідом за цим мобілізації в Росії не матиме ніяких наслідків, крім прискорення обвалу і революції в Росії .