Військові частини в окупованому Криму переведені на повну бойову готовність, – Генштаб

У місті Будьонновськ Ставропольського краю за мобілізацією прибуло близько п'яти тисяч осіб

До Севастополя вже прибули близько двох тисяч відмобілізованих з РФ

Тривають заходи часткової мобілізації, оголошеної військово-політичним керівництвом Російської Федерації. З 30 вересня цього року військові частини противника, що базуються на тимчасово окупованій території Криму приведені у бойову готовність «повна», проводяться заходи з розосередження підрозділів. Про це повідомляє Генштаб ЗСУ.

«Відомо про формування на території півострова мотострілецької дивізії за рахунок відмобілізованого чоловічого населення автономної республіки Крим, Краснодарського краю та республіки Адигея. Відзначено прибуття до пункту постійної дислокації 810-ї окремої бригади морської піхоти, що базується в місті Севастополь близько двох тисяч відмобілізованих осіб», – йдеться в повідомленні.

Крім того, у місті Будьонновськ Ставропольського краю, до 205 окремої мотострілецької бригади 49 загальновійськової армії Південного військового округу, за мобілізацією прибуло близько п'яти тисяч осіб. Відомо, що в пункті постійної дислокації частини розміщено близько трьох тисяч, решта – у наметовому містечку на полігоні Ніколо-Олександрівський.

«Із зазначеним особовим складом розпочались заняття з бойової підготовки», – зазначають в Генштабі.

Нагадаємо, триває 221-ша перша доба героїчного протистояння Української нації російському воєнному вторгненню. Противник і надалі зосереджує зусилля на спробах окупації Донецької області, утриманні захоплених територій, а також зриві активних дій Сил оборони на окремих напрямках. Ворог обстрілює позиції наших військ вздовж лінії зіткнення, веде повітряну розвідку. Завдає ударів по цивільній інфраструктурі та помешканнях мирного населення, порушуючи норми Міжнародного гуманітарного права, закони та звичаї ведення війни. Залишається загроза завдання противником авіаційних та ракетних ударів на всій території України.