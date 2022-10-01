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Що сталось на авіабазі рашистів «Бельбек». Відео, яке все пояснює

Дзвенислава Карплюк
glavcom.ua
Що сталось на авіабазі рашистів «Бельбек». Відео, яке все пояснює
У Криму у районі аеродрому «Бельбек» згорів російський літак
фото з відкритих джерел

Момент вибуху російського винищувача у Криму потрапив на відео

Сьогодні в окупованому Криму у районі аеродрому «Бельбек» очевидці фіксували сильне задимлення.

Місцева окупаційна «влада» повідомила, що на аеродромі сталася «позаштатна ситуація». Так званий «губернатор» Севастополя Михайло Развожаєв повідомив, що нібито при посадці літак викотився за межі злітно-посадкової смуги й загорівся. Він запевняє, що на місці працюють пожежники.

Трохи згодом проросійські Telegram-канали опублікували відео, на якому видно, як літак дійсно викочується за злітну смугу.

Развожаєв заявив, що також стався частковий підрив боєкомплекту.

«Літак вийшов за межі злітно-посадкової смуги, стався частковий підрив боєкомплекту. Пілот встиг евакуюватись. Пожежа оперативно загашена, аеродром не постраждав», – повідомив севастопольський гауляйтер.

Аеродром «Бельбек» є однією з головних військових баз у Криму. Станом на кінцесь серпня там перебували близько 32 винищувачів, серед яких Су-27, а також кілька Су-35С і МіГ-31БМ.

Нагадаємо,  ввечері 18 серпня в окупованому Криму пролунали вибухи на найбільшій авіабазі російських окупантів Бельбек, розташованій у північно-західній частині Севастополя.

Теги: Telegram аеродром відео влада літак пілот пожежа

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