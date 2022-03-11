Ситуація в Харкові: оперативна інформація на ранок (фото)

Загалом за добу рятувальники здійснили понад 30 виїздів для ліквідації пожеж

За добу з 10 по 11 березня ворог проводив обстріли та повітряні бомбардування різних об’єктів житлових кварталів Харкова та сільських населених пунктів області. Про це повідомили в ДСНС.

Вночі внаслідок чергового обстрілу, ворожі ракети влучили у трансформаторну підстанцію ХФТІ та 5-поверховий гуртожиток на вул. Вальтера, що у П'ятихатках Київського району міста Харкова. До місця події о 20:35 виїхали рятувальники.

Пожежу на підстанції, де горіло мастило ліквідовано о 21:46. Безпосередньо у гуртожитку горіло шість кімнат на 5-му поверсі. Площа пожежі складала близько 100 кв.м. О 23:55 пожежу було ліквідовано. Жертв та постраждалих немає.

Загалом за добу рятувальники здійснили понад 30 виїздів для ліквідації пожеж, а також розбирання завалів зруйнованих будівель.

Внаслідок атаки російських окупантів по Луцьку у місті сталися руйнування. Зокрема тимчасово було припинено роботу двох котелень на вул. Карбишева і вул. Арцеулова.

Також сьогодні вранці російські окупанти завдали три авіаудари по Дніпру. Вранці 11 березня в Івано-Франківську пролунали вибухи біля аеропорту.

Російські окупаційні війська з початку війни випустили по Україні 775 ракет.