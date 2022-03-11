Ситуація в Харкові: оперативна інформація на ранок (фото)
Загалом за добу рятувальники здійснили понад 30 виїздів для ліквідації пожеж
За добу з 10 по 11 березня ворог проводив обстріли та повітряні бомбардування різних об’єктів житлових кварталів Харкова та сільських населених пунктів області. Про це повідомили в ДСНС.
Вночі внаслідок чергового обстрілу, ворожі ракети влучили у трансформаторну підстанцію ХФТІ та 5-поверховий гуртожиток на вул. Вальтера, що у П'ятихатках Київського району міста Харкова. До місця події о 20:35 виїхали рятувальники.
Пожежу на підстанції, де горіло мастило ліквідовано о 21:46. Безпосередньо у гуртожитку горіло шість кімнат на 5-му поверсі. Площа пожежі складала близько 100 кв.м. О 23:55 пожежу було ліквідовано. Жертв та постраждалих немає.
Загалом за добу рятувальники здійснили понад 30 виїздів для ліквідації пожеж, а також розбирання завалів зруйнованих будівель.
Внаслідок атаки російських окупантів по Луцьку у місті сталися руйнування. Зокрема тимчасово було припинено роботу двох котелень на вул. Карбишева і вул. Арцеулова.
Також сьогодні вранці російські окупанти завдали три авіаудари по Дніпру. Вранці 11 березня в Івано-Франківську пролунали вибухи біля аеропорту.
Російські окупаційні війська з початку війни випустили по Україні 775 ракет.