  1. Головна
  2. Країна
  3. Події в Україні
рус
    Події в Україні

    Ситуація в Харкові: оперативна інформація на ранок (фото)

    Вночі у Харкові горів гуртожиток&nbsp; - Ситуація в Харкові: оперативна інформація на ранок (фото)
    Вночі у Харкові горів гуртожиток 
    фото: ДСНС

    Загалом за добу рятувальники здійснили понад 30 виїздів для ліквідації пожеж

    За добу з 10 по 11 березня ворог проводив обстріли та повітряні бомбардування різних об’єктів житлових кварталів Харкова та сільських населених пунктів області. Про це повідомили в ДСНС.

    Вночі внаслідок чергового обстрілу, ворожі ракети влучили у трансформаторну підстанцію ХФТІ та 5-поверховий гуртожиток на вул. Вальтера, що у П'ятихатках Київського району міста Харкова. До місця події о 20:35 виїхали рятувальники.

    Пожежу на підстанції, де горіло мастило ліквідовано о 21:46. Безпосередньо у гуртожитку горіло шість кімнат на 5-му поверсі. Площа пожежі складала близько 100 кв.м. О 23:55 пожежу було ліквідовано. Жертв та постраждалих немає.

    1 з 3
    на весь екран згорнути
    Ситуація в Харкові: оперативна інформація на ранок (фото)
    Ситуація в Харкові: оперативна інформація на ранок (фото)
    фото: ДСНС

    Загалом за добу рятувальники здійснили понад 30 виїздів для ліквідації пожеж, а також розбирання завалів зруйнованих будівель.

    Внаслідок атаки російських окупантів по Луцьку у місті сталися руйнування. Зокрема тимчасово було припинено роботу двох котелень на вул. Карбишева і вул. Арцеулова.

    Також сьогодні вранці російські окупанти завдали три авіаудари по Дніпру. Вранці 11 березня в Івано-Франківську пролунали вибухи біля аеропорту.

    Російські окупаційні війська з початку війни випустили по Україні 775 ракет.

    Теги: ДСНС бомбардування рятувальники
    Якщо ви знайшли помилку в тексті, виділіть її мишкою та натисніть Ctrl+Enter
    Коментарі ()
    1000 символів залишилось

    Натисніть «Подобається», щоб читати
    Glavcom.ua в Facebook

    Я вже читаю Glavcom в Facebook

    НАЙПОПУЛЯРНІШЕ

    Про використання cookies: Продовжуючи переглядати glavcom.ua ви підтверджуєте, що ознайомилися з Правилами користування сайтом і погоджуєтеся на використання файлів cookies Згоден   Про файли cookies

    Ситуація в Харкові: оперативна інформація на ранок (фото)