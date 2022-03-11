Від початку війни російські окупанти випустили по Україні понад 770 ракет

Окупанти обстрілюють Україну з усіх видів озброєння

Російські окупаційні війська з початку війни випустили по Україні 775 ракет. А за минулу добу, 10 березня, окупанти просунулися в районі Гостомеля приблизно на 5 кілометрів. Про це розповів американським журналістам чиновник у Пентагоні, повідомляє CNN.

«Ми бачимо, що російські сили продовжують просувати свої війська, вони насправді знаходяться там уздовж двох паралельних ліній, і ми оцінюємо, що найбільша північна частина цих двох ліній… приблизно за 40 кілометрів на схід від Києва», – сказав чиновник.

За його даними, на іншій лінії російські війська «можливо повертаються до Сум». Але незрозуміло, скільки сил, як швидко вони рухаються назад і чому вони це роблять, сказав чиновник.

Він також повідомив у четвер, що російські війська з початку вторгнення в Україну здійснили «775 пусків ракет» «різних мастей і видів».

Як відомо, російські військові продовжують безперервно стріляти по мирних жителях Маріуполя з авіації, ракет та артилерії. Вперше використано авіабомбу на 1000 кг тротилу в центрі міста.

10 березня Кремль визнав зумисне бомбардування пологового у Маріуполі.

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