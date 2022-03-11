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    Події в Україні

    Луцьк у вогні після авіаударів, не працюють котельні (відео)

    У Луцьку сталося декілька вибухів&nbsp; - Луцьк у вогні після авіаударів, не працюють котельні (відео)
    У Луцьку сталося декілька вибухів 
    фото: скріншот із відео

    У результаті авіаударів у Луцьку виникло декілька пожеж

    Внаслідок авіаударів по Луцьку, які російські окупанти завдали близько 6 години ранку 11 березня, у місті сталися руйнування.

    Зокрема, у зв‘язку з вибухами в Луцьку тимчасово було припинено роботу двох котелень на вул. Карбишева і вул. Арцеулова. Про це повідомляє ДКП «Луцьктепло».

    Робота котелень відновиться після стабілізації ситуації.

    Нагадаємо, 11 березня близько 6 години ранку в Луцьку пролунали вибухи. Опісля вибухів була оголошена тривога.

    Після серії вибухів у Луцьку сталась пожежа. За попередніми даними, вона виникла на заводі «Мотор».

    Також сьогодні вранці російські окупанти завдали три авіаудари по Дніпру.

    Теги: пожежа Росія окупанти війна Луцьк #stoprussia
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    Луцьк у вогні після авіаударів, не працюють котельні (відео)