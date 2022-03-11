Луцьк у вогні після авіаударів, не працюють котельні (відео)

У результаті авіаударів у Луцьку виникло декілька пожеж

Внаслідок авіаударів по Луцьку, які російські окупанти завдали близько 6 години ранку 11 березня, у місті сталися руйнування.

Зокрема, у зв‘язку з вибухами в Луцьку тимчасово було припинено роботу двох котелень на вул. Карбишева і вул. Арцеулова. Про це повідомляє ДКП «Луцьктепло».

Робота котелень відновиться після стабілізації ситуації.

Нагадаємо, 11 березня близько 6 години ранку в Луцьку пролунали вибухи. Опісля вибухів була оголошена тривога.

Після серії вибухів у Луцьку сталась пожежа. За попередніми даними, вона виникла на заводі «Мотор».

Також сьогодні вранці російські окупанти завдали три авіаудари по Дніпру.