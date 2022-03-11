Окупанти нанесли три авіаудари по Дніпру, є жертва (відео)

У результаті авіаударів у Дніпрі виникли пожежі

Внаслідок авіаударів у Дніпрі загинула одна особа

Російські окупанти 11 березня близько 06:10 завдали три авіаудари по Новокадатському районі міста Дніпро. Про це повідомляє ДСНС України.

Внаслідок авіаударів сталося потрапляння снарядів поблизу дитячого садку і багатоквартирного житлового будинку та влучання у двоповерхову взуттєву фабрику з послідуючим горінням.

За попередніми даними загинула одна особа.

До ліквідації пожежі та руйнувань від ДСНС залучено 20 осіб та чотири одиниці техніки.

Як повідомлялося, 11 березня близько 6 години ранку окупанти вперше завдали ракетного удару по Луцьку та Дніпру.

Раніше повідомлялося, що російські окупаційні війська з початку війни випустили по Україні 775 ракет