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    Події в Україні

    Окупанти нанесли три авіаудари по Дніпру, є жертва (відео)

    У результаті авіаударів у Дніпрі виникли пожежі - Окупанти нанесли три авіаудари по Дніпру, є жертва (відео)
    У результаті авіаударів у Дніпрі виникли пожежі
    фото із соцмереж

    Внаслідок авіаударів у Дніпрі загинула одна особа

    Російські окупанти 11 березня близько 06:10 завдали три авіаудари по Новокадатському районі міста Дніпро. Про це повідомляє ДСНС України.

    Внаслідок авіаударів сталося потрапляння снарядів поблизу дитячого садку і багатоквартирного житлового будинку та влучання у двоповерхову взуттєву фабрику з послідуючим горінням.

    За попередніми даними загинула одна особа.

    До ліквідації пожежі та руйнувань від ДСНС залучено 20 осіб та чотири одиниці техніки.

    Як повідомлялося, 11 березня близько 6 години ранку окупанти вперше завдали ракетного удару по Луцьку та Дніпру.

    Раніше повідомлялося, що російські окупаційні війська з початку війни випустили по Україні 775 ракет

    Теги: Росія окупанти ДСНС війна Дніпро обстріл #stoprussia
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    Окупанти нанесли три авіаудари по Дніпру, є жертва (відео)