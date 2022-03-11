В Івано-Франківську пролунали вибухи в аеропорту (відео)

Очевидці кажуть одразу про кілька вибухів

«Розбираємося, чому не спрацювала система тривоги»

Вранці 11 березня в Івано-Франківську пролунали вибухи біля аеропорту. Про це повідомив мер Івано-Франківська Руслан Марцінків.

«У Франківську відбуваються вибухи в нашому аеропорту... Працюють відповідні служби. Будемо виясняти, чому не спрацювала система оповіщення Збройних сил України», − повідомив Марцінків в соцмережі. Він також зазначив, що на місці працюють військові і ДСНС.

Очевидці кажуть одразу про кілька вибухів. У місцевих жителів у помешканнях трусились шибки.

Вранці 11 березня ворог завдав авіаударів по Луцьку та Дніпрі. Внаслідок атаки російських окупантів по Луцьку у місті сталися руйнування. Зокрема тимчасово було припинено роботу двох котелень на вул. Карбишева і вул. Арцеулова.

Також сьогодні вранці російські окупанти завдали три авіаудари по Дніпру.

Російські окупаційні війська з початку війни випустили по Україні 775 ракет.



