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    Події в Україні

    В Івано-Франківську пролунали вибухи в аеропорту (відео)

    Очевидці кажуть одразу про кілька вибухів - В Івано-Франківську пролунали вибухи в аеропорту (відео)
    Очевидці кажуть одразу про кілька вибухів
    фото: скріншот відео

    «Розбираємося, чому не спрацювала система тривоги»

    Вранці 11 березня в Івано-Франківську пролунали вибухи біля аеропорту. Про це повідомив мер Івано-Франківська Руслан Марцінків.

    «У Франківську відбуваються вибухи в нашому аеропорту... Працюють відповідні служби. Будемо виясняти, чому не спрацювала система оповіщення Збройних сил України», − повідомив Марцінків в соцмережі. Він також зазначив, що на місці працюють військові і ДСНС.

    Очевидці кажуть одразу про кілька вибухів. У місцевих жителів у помешканнях трусились шибки.

    Вранці 11 березня ворог завдав авіаударів по Луцьку та Дніпрі. Внаслідок атаки російських окупантів по Луцьку у місті сталися руйнування. Зокрема тимчасово було припинено роботу двох котелень на вул. Карбишева і вул. Арцеулова.

    Також сьогодні вранці російські окупанти завдали три авіаудари по Дніпру.

    Російські окупаційні війська з початку війни випустили по Україні 775 ракет.

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    Теги: окупанти війна Івано-Франківщина Івано-Франківськ
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    В Івано-Франківську пролунали вибухи в аеропорту (відео)