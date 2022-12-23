Окупанти розгортають у Білорусі польовий шпиталь

Ознак формування наступальних угруповань з Білорусі не виявлено

На Волинському, Поліському, Сіверському та Слобожанському напрямках ситуація без суттєвих змін. Ознак формування наступальних угруповань противника не виявлено. Про це повідомляє Генштаб ЗСУ.

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Проте окупанти планують розгорнути на території Білорусі польовий шпиталь.

Крім того, у тимчасово окупований Бердянськ прибуло близько 500 бійців Росгвардії, які мають посилити адміністративно-поліцейські заходи на тимчасово зайнятій території Запорізької області.

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Раніше повідомлялося, що Росія перекинула до Білорусі нову партію зенітно-ракетних комплексів.

Крім того, за повідомленням британської розвідки після візиту російського диктатора Володимира Путіна до Білорусі, білоруська армія взяла під свій контроль навчання мобілізованих російських солдатів.

До слова, триває 303-тя доба російського широкомасштабного вторгнення. Протягом доби противник завдав один ракетний, чотири авіаційних удари, а також здійснив 16 обстрілів з реактивних систем залпового вогню. Ворог збільшив обсяги перевезення залізничним транспортом особового складу, військової техніки та боєприпасів до районів ведення бойових дій.