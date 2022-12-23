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Окупанти розгортають у Білорусі польовий шпиталь

Іванна Гордійчук
glavcom.ua
Окупанти розгортають у Білорусі польовий шпиталь
фото ілюстративне

Ознак формування наступальних угруповань з Білорусі не виявлено

На Волинському, Поліському, Сіверському та Слобожанському напрямках ситуація без суттєвих змін. Ознак формування наступальних угруповань противника не виявлено. Про це повідомляє Генштаб ЗСУ.

Проте окупанти планують розгорнути на території Білорусі польовий шпиталь.

Крім того, у тимчасово окупований Бердянськ прибуло близько 500 бійців Росгвардії, які мають посилити адміністративно-поліцейські заходи на тимчасово зайнятій території Запорізької області.

Раніше повідомлялося, що Росія перекинула до Білорусі нову партію зенітно-ракетних комплексів.

Крім того, за повідомленням британської розвідки після візиту російського диктатора Володимира Путіна до Білорусі, білоруська армія взяла під свій контроль навчання мобілізованих російських солдатів.

До слова, триває 303-тя доба російського широкомасштабного вторгнення. Протягом доби противник завдав один ракетний, чотири авіаційних удари, а також здійснив 16 обстрілів з реактивних систем залпового вогню. Ворог збільшив обсяги перевезення залізничним транспортом особового складу, військової техніки та боєприпасів до районів ведення бойових дій.

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Теги: Білорусь війна росія окупанти Україна Генштаб

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