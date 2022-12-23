Росія перекинула до Білорусі нову партію зенітно-ракетних комплексів (відео)

Як пише міноборони Білорусі, партію озброєння було отримано «в рамках існуючого міжурядового договору про військово-технічне співробітництво Білорусі та Росії»

Росія перекинула в Білорусь нову партію зенітних ракетних комплексів «Тор-М2К». Про це Telegram-канал міноборони Білорусі.

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«У Білорусь із Росії прибула чергова партія зенітних ракетних комплексів «Тор-М2К», - цитує відомство помічника білоруського міністра оборони Леоніда Касинського.

Найближчим часом комплекси поставлять у з'єднання і військові частини. Повідомляється, що особовий склад підготовку вже пройшов.

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Як пише міноборони Білорусі, партію озброєння було отримано «в рамках існуючого міжурядового договору про військово-технічне співробітництво Білорусі та Росії».

Вказано, що найближчими днями ці комплекси надійдуть до з'єднань і військових частин, «куди вони призначені», а особовий склад уже пройшов підготовку та «успішно освоїв» ці комплекси.

Нагадаємо, за повідомленням британської розвідки після візиту російського диктатора Володимира Путіна до Білорусі, білоруська армія взяла під свій контроль навчання мобілізованих російських солдатів.