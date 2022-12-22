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Британська розвідка пояснила, яку роль тепер відіграє армія Білорусі у війні Путіна проти України

Мар’яна Мигаль
glavcom.ua
Британська розвідка пояснила, яку роль тепер відіграє армія Білорусі у війні Путіна проти України
фото:Reuters

Використання білоруських інструкторів є спробою частково заповнити нестачу російських військових інструкторів

Після візиту російського диктатора Володимира Путіна до Білорусі, білоруська армія взяла під свій контроль навчання мобілізованих російських солдатів. Про це повідомляє міністерство оборони Великої Британії у Twitter.

Як наголошується у зведенні, 19 грудня 2022 року президент РФ Путін вирушив до Мінська, щоб провести переговори з президентом Білорусі Лукашенком. У ході дискусії президенти говорили про «єдиний оборонний простір».

Хоча Росія та Білорусь широко висвітлюють розгортання російських підрозділів у Білорусі, збройні сили Білорусі нещодавно взяли на себе важливу, але більш обережну роль у навчанні тисяч нещодавно мобілізованих російських резервістів, йдеться у повідомленні.

За даними британської розвідки, використання білоруських інструкторів є спробою частково заповнити нестачу російських військових інструкторів, багато з яких дислоковані в Україні чи загинули.

Хоча Росія та Білорусь мають великий досвід військового співробітництва, навчання мобілізованих російських військовослужбовців білорусами є новою задачею. «Росія традиційно вважала, що білоруські сили поступаються російським силам, і їх використання як інструктори є ознакою перенапруги російської військової системи», - наголошується в повідомленні міноборони Британії.

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Теги: британська розвідка розвідка росія Міноборони армія путін навчання президент переговори Білорусь

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