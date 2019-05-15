На Донбасі окупанти 14 разів порушили режим припинення вогню
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Розсилка
Втрат серед військовослужбовців Об'єднаних сил немає - штаб ООС
На Донбасі окупанти у зоні операції Об’єднаних сил у середу, 15 травня, 14 разів порушували режим припинення вогню.
Про це повідомляє прес-центр Операції об'єднаних сил у своєму Facebook.
Зазначається, що обійшлося без втрат серед українських військових.
«Збройні формування РФ вели вогонь по позиціях українських підрозділів з мінометів калібрів 120 і 82 мм, протитанкових ракетних комплексів, гранатометів різних систем, великокаліберних кулеметів та стрілецької зброї», - йдеться у повідомленні.
Вказано, що у районі відповідальності оперативно-тактичного угрупування «Схід» ворог 10 разів обстріляв позиції Об'єднаних сил:
- двічі з мінометів калібрів 120 і 82 мм, гранатометів різних систем та великокаліберних кулеметів - поблизу села Павлопіль;
- з мінометів калібру 120 мм - біля міста Мар'їнка;
- тричі з мінометів калібру 82 мм, протитанкових ракетних комплексів та станкових протитанкових гранатометів - у районі населеного пункту Миколаївка;
- двічі з гранатометів різних систем та великокаліберних кулеметів - поблизу міста Авдіївка;
- з автоматичних станкових гранатометів - у районі населеного пункту Піски;
- з великокаліберних кулеметів та стрілецької зброї - біля населеного пункту Гнутове.
Так, у районі відповідальності оперативно-тактичного угрупування «Північ» бойовики обстріляли позиції ООС чотири рази:
- двічі з мінометів калібру 82 мм - поблизу населеного пункту Золоте-4;
- з мінометів калібру 82 мм, автоматичних станкових гранатометів та стрілецької зброї - біля населеного пункту Південне;
- з мінометів калібру 82 мм - у районі населеного пункту Новгородське.
«На ворожі провокації наші підрозділи дали адекватну відповідь. Втрати противника уточнюються. Ситуація у районі проведення операції Об'єднаних сил залишається контрольованою», - зазначається у повідомленні прес-центру.