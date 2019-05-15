Посольство США закликає РФ негайно надати медичну допомогу Балуху
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Американські дипломати занепокоєні станом здоров'я українського політв'язня
Посольство США закликає Росію терміново надати медичну допомогу українському політв'язню Володимиру Балуху, стан здоров'я якого погіршився через тримання у штрафному ізоляторі.
Відповідну заяву диппредставництво оприлюднило у Twitter.
«Ми закликаємо Росію надати терміново необхідну медичну допомогу політв'язню Володимиру Балуху, стан здоров'я якого став важким після того, як його помістили в штрафний ізолятор і утримують там лише на воді та хлібі», - заявили у посольстві.
Як повідомила уповноважена Верховної Ради України з прав людини Людмила Денісова, у незаконно ув'язненого Балуха, якого фактично від самого етапування до виправної колонії в Торжку Тверської області РФ утримують в ШІЗО, значно погіршився стан здоров’я, зокрема набрякли ноги, що може свідчити про проблеми з нирками.
Денісова також поінформувала, що політв'язень у листі активістці Українського культурного центру в Криму повідомив, що до нього не допускають українських консулів через нібито його російське громадянство, яке з’явилось у нього через кримську прописку. У зв'язку з цим вона звернулася до міністра закордонних справ України Павла Клімкіна з тим, щоб він доручив посольству України в Російській Федерації направити ноту до дипломатичної установи Російської Федерації з вимогою забезпечити особисту зустріч дипломатичному працівникові України з громадянином України Балухом.
Як повідомлялося, «суд» в окупованому Криму засудив українця Володимира Балуха до 4 років 11 місяців колонії і штрафу в розмірі 10 тис. рублів (близько 4 тис. грн) за сукупністю двох кримінальних справ. Причиною кримінального переслідування Балуха є його проукраїнська позиція в окупованому Росією Криму. Українець з 29 березня 2019 року перебуває в колонії в місті Торжок Тверської області Росії, що порушує ст. 49 IV Женевської конвенції про захист цивільного населення під час війни, яка забороняє переміщення жителів окупованих територій на територію країни-окупанта.
4 квітня Балуха помістили в штрафний ізолятор колонії № 4 м.Торжок (РФ).