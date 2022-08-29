Окупанти скинули на Харків касетні бомби
Харків під обстрілом з шостої години ранку
У понеділок, 29 серпня, російські війська знову обстріляли Харків. Про це повідомив мер міста Ігор Терехов.
Під обстрілом Київський район Харкова з шостої години ранку.
«Били «касетниками» по приватному сектору. Інформації про жертв чи постраждалих на даний момент немає», – повідомив Терехов.
Нагадаємо, у результаті обстрілу Харкова у ніч на 27 серпня постраждали дві будівлі у центрі міста.
У ніч на 28 серпня у Харкові знову гриміли вибухи.
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