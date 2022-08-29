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Окупанти скинули на Харків касетні бомби

Оксана Воронцова
glavcom.ua
Окупанти скинули на Харків касетні бомби
Касетні снаряди заборонені Міжнародним гуманітарним правом
фото з відкритих джерел

Харків під обстрілом з шостої години ранку

У понеділок, 29 серпня, російські війська знову обстріляли Харків. Про це повідомив мер міста Ігор Терехов. 

Під обстрілом Київський район Харкова з шостої години ранку.

«Били «касетниками» по приватному сектору. Інформації про жертв чи постраждалих на даний момент немає», – повідомив Терехов.

Касетні засоби ураження (касетні бомби, касетні боєприпаси, касетні снаряди)засоби ураження, різновид контейнера, що містять від двох до кількох сотень однотипних касетних бойових елементів (КБЕ, суббоєприпасів), які розкидаються на заданій висоті над поверхнею землі. Розкидані над певною територією бойові елементи забезпечують ураження більшої площі в порівнянні з боєприпасом-моноблоком. Міжнародне гуманітарне право забороняє використовувати касетні боєприпаси.

Нагадаємо, у результаті обстрілу Харкова у ніч на 27 серпня постраждали дві будівлі у центрі міста.

У ніч на 28 серпня у Харкові знову гриміли вибухи.

Теги: Харків Ігор Терехов обстріл росія війна окупанти

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