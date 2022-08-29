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Влада Харківщини готується до можливої евакуації, людей просять писати заяви

Дзвенислава Карплюк
glavcom.ua

Наразі підстав для примусової евакуації немає

На Харківщині планово готуються до можливої евакуації населення з прифронтових громад, місцева влада просить людей писати відповідні заяви. Про це повідомив у Телеграмі голова Харківської обласної військової адміністрації Олег Синєгубов.

«Продовжуємо працювати планово щодо можливої евакуації з різних населених пунктів нашої області. с. І водночас ми маємо бути до цього абсолютно готовими», – сказав Синєгубов.

Як розповів голова прикордонної Золочівської громади, яка постійно зазнає обстрілів, Віктор Коваленко, підготовка ведеться у зв’язку з наближенням опалювального сезону, адже і зараз у частині населених пунктів немає світла, а Золочів уже залишався без газу через російські обстріли інфраструктури.

«Ми отримали відповідний формуляр від обласної військової адміністрації, отримали зразки документів для того, щоб заповнювати їх населенню. Тому на сьогодні йде ця робота і в Золочеві, і в старостинських округах щодо можливої евакуації. Відпрацьовуються маршрути. Поки ми не можемо сказати, в яку область», – сказав Коваленко.

Він пояснив жителям, що заяви необхідні для того, щоб підрахувати, скільки потрібно транспорту та місць для проживання. Так само мешканці, які не хочуть виїздити, мають заповнити письмову відмову.

За підрахунками Коваленка, в громаді залишиться багато людей, і їм треба чітко розуміти, з якими проблемами стикнуться, – відсутністю електрики, газу, централізованого водопостачання. Наразі в Золочівській громаді дровами необхідно забезпечити 4700 домоволодінь. За підрахунками голови, на це потрібно 83 млн грн і ще 16 млн – на доставку. Таких грошей виділити ні місцева влада, ні обласна не може.

«Нам на заробітну плату працівникам, які лишилися, не вистачає 5 мільйонів», – зауважив Коваленко. Тож населення він закликав заготовляти дрова, купувати буржуйки та свічки і робити продовольчі запаси.

Крім Золочівського району, евакуація можлива у містах Дергачі (та довколишніх селах) та Чугуєві та ще кількох територіальних громадах, наближених до лінії фронту.

Нагалаємо, ввечері у Салтівському районі Харкова російська ракета влучила в гуртожиток для людей з вадами слуху, продовжуються пошуки потерпілих під завалами будівлі. На місці обстрілу виявлено уламки ракети типу 9М727 Іскандер.

Теги: Харківщина

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