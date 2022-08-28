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У Харкові прогриміли вибухи

Дзвенислава Карплюк
glavcom.ua
У Харкові прогриміли вибухи
фото з відкритих джерел

Жителям міста і області необхідно залишатися в укриттях

Жителі Харкова почули звуки вибухів під час повітряної тривоги. Про це повідомляють місцеві мешканці.

В області була оголошена повітряна тривога.

Місцевих жителів просять залишатися в укриттях.

Нагадаємо, що прийдешньої ночі росіяни обстріляли Харків. Пошкоджено історичну будівлю та школу.

Раніше вдень російські військові почали обстрілювати місто Дергачі в Харківській області. Окупанти завдавали ударів з артилерії.

Нагадаємо, у результаті обстрілу Харкова у ніч на 27 серпня постраждали дві будівлі у центрі міста.

Нагадаємо, триває 185-та доба повномасштабної війни Росії проти України. Окупанти безуспішно намагалися просунутися на Херсонщині та Донеччині, обстрілюють об’єкти цивільної інфраструктури.

Читайте також: Оборона України. Ситуація в регіонах станом на ранок 27 серпня

Теги: Харків окупанти війна

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