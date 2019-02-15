Окупанти тримають у тюрмах Криму понад 80 політв’язнів – Умеров



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Умеров зазначив, що у зв’язку з великою кількістю політичних в’язнів Меджліс багато зусиль спрямовує на їх звільнення

За словами Умерова, більше половини заарештованих у Криму - це кримські татари

На території окупованого Криму не припиняються репресії по відношенню до нелояльних до російської влади громадян, і зараз у СІЗО та тюрмах утримується понад 80 політв’язнів. Про це у Чернігові журналістам сказав заступник голови Меджлісу кримськотатарського народу Ільмі Умеров.

«Сьогодні в Криму агресія Російської Федерації виявляється в репресіях до всіх нелояльних - каток репресій по Криму котиться досі. Там дуже часто відбуваються облави, арешти, затримання, кримінальні переслідування, адміністративні звинувачення, які потім розглядаються в судах. Понад 80 осіб знаходяться в СІЗО або в тюрмах (деякі з них уже по етапу пішли на материкову частину Російської Федерації), 24 моряки, яких ми вважаємо військовополоненими... Майже 120 дітей залишаються без батьківської опіки, тому що їх батьки сидять за ґратами», - розповів Умеров.

За його словами, більше половини заарештованих - кримські татари, а черговим доказом того, що репресії не припиняються, є факт учорашнього затримання трьох молодих людей - представників кримськотатарського народу, мешканців одного селища.

Умеров зазначив, що у зв’язку з великою кількістю політичних в’язнів Меджліс багато зусиль спрямовує на їх звільнення. Крім того, дбає про активне висвітлення проблем Криму, Донбасу, українсько-російської війни у ЗМІ та участь міжнародних організацій (ООН, ЄС, ПАРЄ, ОБСЄ та ін.) у їх розв’язанні на користь України.

У Чернігові представники Меджлісу, зокрема, Умеров, взяли участь в заході "Кримські активісти - українській молоді", присвяченому 5-ій річниці тимчасової окупації Автономної Республіки Крим та 75-й річниці депортації кримськотатарського народу з Криму до Середньої Азії в 1944 році. Захід проходив у Чернігівському обласному молодіжному центрі.

Джерело: Укрінформ