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    Події в Україні

    Окупанти тримають у тюрмах Криму понад 80 політв’язнів – Умеров

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    <span>Умеров зазначив, що у зв&rsquo;язку з великою кількістю політичних в&rsquo;язнів Меджліс багато зусиль спрямовує на їх звільнення</span> - Окупанти тримають у тюрмах Криму понад 80 політв’язнів – Умеров
    Умеров зазначив, що у зв’язку з великою кількістю політичних в’язнів Меджліс багато зусиль спрямовує на їх звільнення

    За словами Умерова, більше половини заарештованих у Криму - це кримські татари

    На території окупованого Криму не припиняються репресії по відношенню до нелояльних до російської влади громадян, і зараз у СІЗО та тюрмах утримується понад 80 політв’язнів. Про це у Чернігові журналістам сказав заступник голови Меджлісу кримськотатарського народу Ільмі Умеров.

    «Сьогодні в Криму агресія Російської Федерації виявляється в репресіях до всіх нелояльних - каток репресій по Криму котиться досі. Там дуже часто відбуваються облави, арешти, затримання, кримінальні переслідування, адміністративні звинувачення, які потім розглядаються в судах. Понад 80 осіб знаходяться в СІЗО або в тюрмах (деякі з них уже по етапу пішли на материкову частину Російської Федерації), 24 моряки, яких ми вважаємо військовополоненими... Майже 120 дітей залишаються без батьківської опіки, тому що їх батьки сидять за ґратами», - розповів Умеров.

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    За його словами, більше половини заарештованих - кримські татари, а черговим доказом того, що репресії не припиняються, є факт учорашнього затримання трьох молодих людей - представників кримськотатарського народу, мешканців одного селища.

    Умеров зазначив, що у зв’язку з великою кількістю політичних в’язнів Меджліс багато зусиль спрямовує на їх звільнення. Крім того, дбає про активне висвітлення проблем Криму, Донбасу, українсько-російської війни у ЗМІ та участь міжнародних організацій (ООН, ЄС, ПАРЄ, ОБСЄ та ін.) у їх розв’язанні на користь України.

    У Чернігові представники Меджлісу, зокрема, Умеров, взяли участь в заході "Кримські активісти - українській молоді", присвяченому 5-ій річниці тимчасової окупації Автономної Республіки Крим та 75-й річниці депортації кримськотатарського народу з Криму до Середньої Азії в 1944 році. Захід проходив у Чернігівському обласному молодіжному центрі.

    Джерело: Укрінформ

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