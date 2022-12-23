Окупанти у Маріуполі почали зносити будівлю Драмтеатру (відео)

Андрющенко запевняє, що за два дні від будівлі «не залишиться навіть фізичного спогаду»

У Маріуполі російські загарбники рівняють із землею будівлю Драматичного театру. Про це повідомив радник мера Маріуполя Петро Андрющенко.

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«Поки Маріуполь в екзилі думає про культурну деокупацію, в Маріуполі окупанти знесли половину Драматичного театру. Просто знесли вщент», – повідомив він.

За словами Андрющенка, за два дні від будівлі «не залишиться навіть фізичного спогаду».

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«Лють. Просто лють», – додав радник мера.

Нагадаємо, раніше повідомлялося, що у тимчасово захопленому Маріуполі росіяни почали зносити будинки в історичному центрі міста.

Додамо, наразі у Маріуполі кількість окупантів в рази перевищує кількість місцевого населення.