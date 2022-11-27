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Окупанти у Маріуполі зносять будинки в історичній частині міста (відео)

Альона Боженко
glavcom.ua
Окупанти у Маріуполі зносять будинки в історичній частині міста (відео)
У Маріуполі загарбники руйнують будинки в історичній частині міста
скріншот

Андрющенко повідомив, що зараз Маріуполь перетворено на місто, яке вже по фото та відео не впізнають маріупольці

У тимчасово захопленому Маріуполі росіяни почали зносити будинки в історичному центрі міста. Про це повідомив радник міського голови Маріуполя Петро Андрющенко.

«Цивільні окупанти дістались до історичного центру Маріуполя, пр. Миру, 85 – знесення будинку. Чергове приховування наслідків бомбардування російськими літаками. Так історія Маріуполя часів після Другої світової перетворюється на сміття», – написав Андрющенко.

Він додав, що зараз Маріуполь перетворено на місто, яке вже по фото та відео не впізнають маріупольці. Місто, яке залишилося живим лише в містянах, але абсолютно мертвим в архітектурі і реальності.

Нагадаємо, 7 листопада Петро Андрющенко писав, що окупанти зводять лінію оборони довкола Маріуполя. Крім того, РФ перекидає війська з Херсонщини до Маріуполя (карта).

Як повідомлялося, після відступу російських загарбників із Херсона у Маріуполі зросла кількість окупантів та ворожої техніки. 

Тим часом у зруйнованому обстрілами Маріуполі люди, які живуть у місті без опалення та навіть без вікон, намагаються привернути увагу, залишаючи написи на стінах та асфальті.

 

Теги: Маріуполь окупанти історія місто радник відео росіяни

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